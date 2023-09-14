阿叔袋子霸位 被学生移走怒报警

淡滨尼天地闹剧，阿叔过去一年来用行李箱和袋子霸位，近日因不满学生移走袋子，占了位子，阿叔暴怒开骂，甚至当场报警。

这起闹剧发生在星期一（9月11日）下午5时30分左右，地点是淡滨尼天地（Our Tampines Hub）地下一层的公共区域。

根据网上流传的一段视频，一名阿叔与一群学生为了座位起口角，学生指阿叔多个小时不在场，他们才坐下来复习。阿叔反指学生在开派对，还说若要学习，就该到图书馆去，双方僵持不下。

记者走访时，一名当时在场的学生里昂（16岁）透露，涉事阿叔年约40岁，经常在该处出没，有时甚至清晨6时许就到场。“他每次都会带着一个行李箱和数个袋子前来，通常会用笔电看视频，之后就消失几个小时，然后留下私人物品霸位。”

他透露，事发当天，阿叔离开许久后折返，发现自己的东西被移走，位子被占，当场大发雷霆。

“有几名学生站出来反驳阿叔，也有人尝试解释，或让阿叔放低声量。他一直说我们是在开派对，但现场的人都在复习功课。其实，适逢考试周，再加上当天是教师节，到处都是学生。”

阿叔之后叫了商场保安人员，保安人员告说，若离开超过两小时，就应该将私人物品带走。

“阿叔因此被激怒，甚至指学生破坏他的私人物品，然后报警。警员在傍晚6点半左右抵达，学生们有点吓到，后来有些学生就把家长叫来，尝试与阿叔协调。”

里昂补充说：“我在警察离开前就回家了，而这几天也没见到阿叔身影。”

警方受询时称接获报案，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年9月14日的《新明日报》。