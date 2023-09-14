扫虹膜领免费加密货币 新加坡为何对世界币不买账？

梦想很美好，现实很骨感。由“chatGPT之父”奥尔特曼创立的世界币项目经三年筹备，在2023年7月正式启动，却遭遇两极化反应。

世界币用户可以下载应用，再通过线下的“Orb”虹膜扫描仪器扫描个人虹膜信息注册，就可免费领取25个加密货币。奥尔特曼期望通过这一项目实现宏愿，世界币在人工智能时代可用来验证个人身份，在未来也能成为全球通用的货币。

不过，这一项目在不同国家引起的反应两极，在肯尼亚等地引起民众蜂拥排队，日本、香港等地也有用户排队，但在阿根廷、英国、法国和德国等则因项目涉及个人隐私问题，相关机构已展开调查。

新加坡人对这个项目的反响十分冷淡。位于莱佛士坊的世界币虹膜扫描站点负责人透露，自7月推出以来，仅有约1000人前往扫描虹膜换取世界币。

世界币在上线当天，从发行价1.70美元（约2.30新元）一度飙至3.58美元最高位，不过截至9月13日已跌至1美元左右。也就是说，目前用户注册后领取的25个世界币代币，市值约为25美元。

金管局在回复《联合早报》问询时说，世界币项目并没向当局提出申请，成为数码付款代币（digital payment token）服务提供商。换句话说，世界币在本地不提供数码代币交易服务。