捞丁配煎蛋 选举官凌晨3时后自我慰劳

尚达曼星期四宣誓就职总统。不论是总统选举还是国会大选，我国每一次选举都动员了数以万计的公务员，确保投票和计票工作能够顺利进行。为了让读者了解这些选务人员的工作，街访街坊栏目采访了三名选举官员谈谈他们执行选举公务时的情况。

国家福利理事会高级助理司长陈星平9月2日凌晨3时结束总统选举公务，回到家第一件事，就是吃一碟她最喜欢的港式茶餐厅“捞丁”。

“捞丁”其实就是干捞快熟面，“丁”来自于某个著名日本快熟面品牌的名字。陈星平说：“吃上一碟我最喜欢的捞丁配煎蛋，能帮助我在漫长的一天后恢复过来。”

陈星平是本届总统选举的助理选举官（Assistant Returning Officer），负责林景小学投票站和计票站的工作。

她在投票日的最后一项任务，是点算选票之后护送密封的选票箱到最高法院大厦存放。

陈星平说，投票日她带着期待和焦虑的复杂心情开始了新的一天。“我不断在脑海中演练标准作业流程，回忆各种可能的情况出现时要怎么反应。”

所幸陈星平团队中每个人都清楚自己的职责，士气也非常高昂，投票工作进展非常顺利。这包括及早注意到年长选民，引导他们优先投票，有的监票官还会搀扶拄拐杖的老人步行到投票处。

陈星平说：“看到团队竭尽全力确保选民有愉快的投票体验，真是令人欣慰。”

陈星平认为，选举局在选前进行的实体模拟演练非常有用，包括借助样板投票箱和投票亭让人们熟悉投票过程，高级选务人员能够借此确认投票日当天的人力部署。

她也说，执行选举公务时，家里的两个孩子交由丈夫和父母亲照顾，免除了后顾之忧，“我非常感激他们的支持”。

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