捞丁配煎蛋 选举官凌晨3时后自我慰劳

陈可扬

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发布 / 2023年9月14日 4:08 PM
国家福利理事会高级助理司长陈星平在本届总统选举中负责林景小学投票站和计票站的工作，选举公务凌晨3时才结束。（受访者提供）
国家福利理事会高级助理司长陈星平在本届总统选举中负责林景小学投票站和计票站的工作，选举公务凌晨3时才结束。（受访者提供）

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尚达曼星期四宣誓就职总统。不论是总统选举还是国会大选，我国每一次选举都动员了数以万计的公务员，确保投票和计票工作能够顺利进行。为了让读者了解这些选务人员的工作，街访街坊栏目采访了三名选举官员谈谈他们执行选举公务时的情况。　

国家福利理事会高级助理司长陈星平9月2日凌晨3时结束总统选举公务，回到家第一件事，就是吃一碟她最喜欢的港式茶餐厅“捞丁”。

“捞丁”其实就是干捞快熟面，“丁”来自于某个著名日本快熟面品牌的名字。陈星平说：“吃上一碟我最喜欢的捞丁配煎蛋，能帮助我在漫长的一天后恢复过来。”

陈星平是本届总统选举的助理选举官（Assistant Returning Officer），负责林景小学投票站和计票站的工作。

她在投票日的最后一项任务，是点算选票之后护送密封的选票箱到最高法院大厦存放。

陈星平说，投票日她带着期待和焦虑的复杂心情开始了新的一天。“我不断在脑海中演练标准作业流程，回忆各种可能的情况出现时要怎么反应。”

所幸陈星平团队中每个人都清楚自己的职责，士气也非常高昂，投票工作进展非常顺利。这包括及早注意到年长选民，引导他们优先投票，有的监票官还会搀扶拄拐杖的老人步行到投票处。

陈星平说：“看到团队竭尽全力确保选民有愉快的投票体验，真是令人欣慰。”

陈星平认为，选举局在选前进行的实体模拟演练非常有用，包括借助样板投票箱和投票亭让人们熟悉投票过程，高级选务人员能够借此确认投票日当天的人力部署。

她也说，执行选举公务时，家里的两个孩子交由丈夫和父母亲照顾，免除了后顾之忧，“我非常感激他们的支持”。

（三之三）

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