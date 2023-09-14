伪造身份证助两印尼人受雇 男子判监五个月

伪造一张身份证收取200元的酬劳，犯罪团伙成员协助两名印度尼西亚男子在本地非法工作，结果被警方在例检时揭发罪行，最终判坐牢五个月。

被告是48岁的默哈莫诺拉希，面对三项抵触国民登记法的控状。被告承认其中一项罪控，法官将余项纳入考量后，星期四（9月14日）在国家法院作出判决。

根据新加坡移民与关卡局文告，两名印尼男子分别是翁基（28岁）和阿斯鲁（23岁）。两人早前被控一项持有伪造身份证的罪名，今年1月20日各判坐牢两个月。

文告显示，翁基于2022年10月31日抵达新加坡，当时住在被告家中。被告向翁基介绍工作，并索取550元推荐费，同时交给翁基一张伪造的身份证。当雇主要求检查身份时，翁基便以这张身份证让对方确认。

在被告的指示下，翁基在本地工作14天后于11月15日返回印尼。同月，翁基与想到新加坡工作的阿斯鲁相熟，两人隔年1月8日来到新加坡。

翁基和阿斯鲁随后找上被告，并各自支付200元，向被告购买伪造的新加坡身份证。被告提醒两人牢记证件上资料，不要向任何人透露他们是印尼人。两人隔天开始在一家商场当清洁工。

今年1月12日，警方展开例行检查时，发现翁基和阿斯鲁与身份证上的照片不符，将两人逮捕后交由移民与关卡局处理。移民局调查后锁定被告身份，同月在文礼通道的住家逮捕被告。

控方在庭上指出，被告是犯罪团伙成员，伪造身份证以谋取金钱利益，促请法官判他坐牢六至九个月。

被告的代表律师则指出，被告提供的伪造身份证品质差，在团伙里也只是小角色，恳求法官从轻发落。

法官最终判被告坐牢五个月。