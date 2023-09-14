调查：本地近八成专业人士认为 AI将是工作中“隐形队友”

调查显示，近七成本地专业人士相信，人工智能将显著改变他们的工作方式，每两名专业人士就有一人已经在工作中采用人工智能技术。

职场社交平台领英（LinkedIn）委托市场调查公司Censuswide于8月23日至30日，对2009名16岁及以上的新加坡职场人士进行调查。结果显示，本地专业人士积极地迎接人工智能（AI）时代到来。

65%的专业人士相信，人工智能将显著改变他们的工作方式，过半（56%）受访者已在工作中使用AI技术。近半（46%）受访者表示，他们的公司已制定了AI融入日常工作的指导方针或培训计划。

此外，近半（48%）专业人士担心无法跟上席卷职场的AI发展。然而，他们愿意积极面对这一转变，尽管不知从何入手，逾六成（63%）希望在工作中学习AI。近八成（77%）表示不会回避关于AI对工作影响的讨论，并有信心与上司展开此类对话。

逾七成（73%）专业人士认为，AI可支持其工作内容的一半或不到一半；近八成（79%）则认为，AI将在未来五年内成为帮助他们工作的“隐形队友”。

受访者希望将AI帮助节省下来的时间，能投入到推动职业生涯发展、凸显软实力的任务中，尤其是在这三方面：学习新技能（44%）、创意和战略工作（40%）、加强专业网络（35%）。

受访者也认为，AI时代将凸显职业发展中人类技能的不可替代价值，譬如解决问题（69%）、适应力和韧性（69%）、战略思维（67%）等软实力。

近四成受访者认为，与人工智能相关的技能将为所有人创造一个更加公平的竞争环境，无论其学历如何。