跨国洗钱案 至少两被告被指在伦敦置产

跨国洗钱案中至少两个被告被指在英国伦敦拥有房产，当中的苏海金被指投下超过7300万元购置两栋背靠背商业建筑，林宝英则被指在金融区购置一栋65楼高公寓的顶层单位。

近日轰动新加坡的18亿元洗钱案，被控上法庭的10名被告是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。

非营利国际调查记者组织的有组织犯罪和腐败报道项目（Organized Crime and Corruption Reporting Project）和自由亚洲电台（Radio Free Asia）星期三（9月13日）分别在网站上称，苏海金和林宝英在英国伦敦拥有房产。

报道指出，一家名为“New Yihao”的公司2021年12月在伦敦牛津圆环一带购买两栋背靠背的房产，记录显示成交价在4330万元英镑（约7357万新元）左右。当中，坐落在牛津街的建筑在转手前已租给一家体育用品店，而另一个被列为二级历史建筑的房产看来无人使用。在伦敦，屋主有法律责任维护二级历史建筑。

根据英国公司记录，New Yihao为英属泽西岛（Jersey）注册公司，相信在2021年10月左右完成注册。同时，记录显示，苏海金是唯一受益人，并在控制该公司的信托中拥有超过25%的股份。

《联合早报》之前报道，控方星期三在苏海金案件过堂时提交查案人员的宣誓书，当中提到苏海金在新加坡以外还拥有雄厚资产。除了上述伦敦房产，他在柬埔寨也有一套公寓、在塞浦路斯有三套公寓，以及在澳门有五套公寓。

另外，在苏海金的伦敦房产交易完成前一周左右，林宝英被指在伦敦金融区金丝雀码头一带一栋65楼高公寓中购买了一个顶层单位。记录显示，成交价在180万英镑（约305万新元）左右。

报道也指出，上述产业均未登记抵押贷款，相信两人是以现金购买这些房产。

目前，除了上述10人被控，相信还有24人是他们的关系人。根据新加坡警察部队之前的文告，有12人正在协助调查，八人被通缉。