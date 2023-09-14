调查：本地定期回收垃圾家庭增至72％

最新调查显示，本地家庭的垃圾回收率显著提高，今年有72％的家庭定期回收垃圾，比2021年的64％多了八个百分点。

这项调查由国家环境局于今年4月至6月进行，受访者有2180人。调查发现，越来越多人知道哪些生活用品可以投入回收箱和回收槽。

nea recycling（Lianhe Zaobao）

例如，89％的受访者知道，冲洗过的洗发水或洗涤剂瓶子可以回收，高于2021年的71％。环境局此次还在调查问卷中加入塑料薄膜和软包装的选项，但只有34％的受访者知道塑料薄膜和软包装也可以回收。

尽管更多人知道哪些东西不可投入回收箱和回收槽，但调查显示，对于蔬果残渣、脏脏的食物塑料容器，以及小型电子设备不可回收，公众在这方面的意识反而有所下降。

持续推广正确回收 减少回收箱槽污染

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆于星期四（9月14日）在安泰小学为“2023年推广正确回收运动”主持推介会。会上呈献短剧，通过回收吉祥物Bloobin教育学生有关可回收物品的种类，以及应该如何正确回收。

据环境局的资料，蓝色垃圾回收箱Bloobin中约有40%的垃圾无法回收；这是因为，如果肮脏的食物塑料容器被误放进Bloobin，就会污染回收箱中其他的可回收物，一些原本可回收的东西最终不得不丢弃。

我国的目标是在2030年将整体垃圾回收率提高至70％。马炎庆说：“我国希望在本地处理的可回收物品比率，到了2030年可从目前的12％增至30％。”

学生与民众积极参与环保行动

安泰小学环境创新学会的学生在会上展示了他们设计的饮料纸盒回收箱。这些学生发现，在校园里有大量饮料纸盒没有获得妥善回收，因此设计了一款专门用来回收饮料纸盒的回收箱。他们自行编写代码，确保回收箱只接收饮料纸盒，还运用3D设计技术打印了一个独特的回收箱。

提高环保意识，努力不懈，日久见效。安泰小五学生陈舒植（11岁）接受《联合早报》访问时说：“以前我也懒惰，觉得分类和处理环保物品很麻烦，但现在我知道回收非常重要，因为地球生病了。”

他很喜欢老师教导的如何利用可回收材料制作玩具。他在家中也学以致用，将空罐子用作花盆，种一些小植物。

当局派发家用回收箱Bloobox后，激励更多民众积极参与回收行动。苏思诗（42岁，推销员）说，有了Bloobox后，垃圾回收变得更便利。回收箱上的标签也让她更容易识别可回收的物品种类。