劳发局转业计划 培训海事业中层管理与生力军

雇有超过900名员工的海事工程企业精砺控股有限公司在冠病疫情暴发时遭受重创，但没有裁员。熬过低潮期后，这家公司积极转型，包括让32名新旧员工参与劳动力发展局的海事与岸外能源转业计划，希望栽培更多中层主管。

劳发局今年4月推出这项转业计划，为有意从事海事能源领域工作但没有相关经验的新雇员提供在职培训，或为现有雇员重新设计工作，通过这些系统培训人员，以担任机械工程师、脱碳工程师及卫生、安全和环境工程师等职务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（9月14日）走访位于大士卡尔路的精砺（Dyna-Mac）控股，并与参与转业计划的员工交流。他过后在记者会上，表扬这家企业通过重新培训人员以克服人力挑战，并制定新愿景，进军充满潜力的海事脱碳和可持续发展领域。

精砺（Dyna-Mac）控股派32名员工参与海事与岸外能源转业计划接受培训，其中包括商业承包部的高级执行员胡德芳（左）和卫生、安全与环境助理工程师张子健（右）。（蔡家增摄）

精砺控股的卫生、安全与环境助理工程师张子健（24岁）2021年底加入公司，原本主要负责工地安全，参与转业计划后被赋予新职责，担任公司的海事去碳化倡导者。他的新任务是通过碳排放计算器等工具，协助推动公司的永续发展策略，如五年内减少25%的能源排放。

公司商业承包部的高级执行员胡德芳（43岁）入职约一年，他是参与转业计划的新雇员。这名中途转业者曾在修船厂工作多年，借助相关经验成功转换跑道。

他说：“我目前主要负责为生产部门和二手承包商进行协调。转业计划让我掌握更多行业知识，未来有更好的职业发展前景。”

精砺首席执行官：吸引与培训中途转业者成为中层主管

精砺控股执行主席兼首席执行官林亚清受访时说，鉴于本地人对海事业有刻板印象，海事企业要招聘和留人都不易。除了公司提供良好的工作环境和福利配套，他希望可通过转业计划，吸引一些有工作经验且有志从事这一行的中途转业者加入，并培训他们成为中层主管。

预计为期两年的转业计划到2025年可让400人受惠。除精砺控股外，目前已有超过25家企业都派员参与，包括海庭（Seatrium）、Strategic Marine、马可波罗海业（Marco Polo Marine）、新加坡哈里伯顿（Halliburton）等。

这项计划开放给年满21岁的公民或永久居民申请。新聘和原有雇员的受训期分别是半年和三个月。劳发局希望40%的名额可提供给40岁以上者，或长期失业的新加坡公民。迄今参与此计划的40岁以上者有22人。

雇员受训期间，雇主每月可获70%或最高4000元的薪金资助。聘请长期失业公民或40岁以上者，薪金资助的数额和期限会更多和更长。

有意参与转业计划的企业可联系新加坡海事工业商会（careerdevelopment@asmi.com）。