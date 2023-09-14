人工智能聊天机器人 助西南居民就近就业

西南社区与求职网站Goodjobs合作推出一站式求职平台，运用人工智能机器为求职的居民配对区内的工作职位。

西南社区发展理事会和求职网站Goodjobs星期四（9月14日）推出“西南就业一键搜”（go_direct@South West）一站式社区求职平台，专门协助西南社区的企业招聘所需的员工，以及帮助居民寻找所要的工作；该平台提供超过7000个在西南社区的工作岗位，它们分布在零售、食品饮料、医疗保健、物流等不同行业。

也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长的西南区市长刘燕玲在启动仪式上致辞时说，过去两年，社理会和求职合作伙伴在西南区举办了多达七场职业展，促成了超过1万个工作面试机会。

“这次新推出的“西南就业一键搜”，能精准地为居民进行工作配对，帮助他们找到住家附近的工作，实现更好的工作和生活平衡。求职者还能选择发送视频简历，有更多机会向潜在雇主展示自己。”

“西南就业一键搜”还运用人工智能聊天机器人，可以根据求职者的要求快速搜索工作，同时加强求职者与潜在雇主之间的匹配度。求职者只须输入自己住家的邮政编号、感兴趣的工作岗位和领域，机器人就会精准地推送相应的工作职缺，帮助求职者筛选出邻近且合适的职位，这能有效减低区内居民的上班通勤时间。

泛乐学堂创办人兼校长钱进扬说，他的学堂总部位于武吉甘柏，一些教师却住在东部地区，他们可能会因为通勤时间太长而离职。“现在学堂还有不少职缺，所以我尝试使用这个平台来寻找合适的人选，也能让职员在离家不远的地方上班。”

另外，刘燕玲也在职业展的研讨会上同居民分享，人工智能如何影响未来的工作发展和趋势。她指出，人工智能不仅在改变我们的工作方式，还能帮助提升工作效率和激发创造力，开辟新的就业机会。“因此，我们无须惧怕人工智能，而是应该让它成为加强我们竞争力和优势的新工具。”

来自工艺教育西区学院的学生谢金昊（17岁）说，研讨会让他更深入了解人工智能如何实际用于商业发展，尤其是一些劳动力少的小型企业，可以快速处理客服、订单等繁琐的工作。“接下来我也会深入学习人工智能技术，希望毕业后能加入游戏开发公司，利用人工智能创作出更多有趣的游戏角色。”