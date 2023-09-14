我国第三次全国气候变化研究近完成

新加坡正在完成第三次全国气候变化研究，以科学方式重新审视我国应对气候变化的政策与计划。

第10届世界可持续发展论坛星期四（9月14日）在新跃社科大学举行，这是论坛首次在新加坡举行。

傅海燕 ：气候变化威胁全人类 须各方合作应对挑战

永续发展与环境部长傅海燕致辞时说，政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称IPCC）的研究工作，帮助我国更好地理解气候变化的区域和地方影响。

她说，我国2013年创立国家气候变化秘书处，专门研究气候变化的趋势。秘书处正在完成第三次全国气候变化研究。

傅海燕说，研究将更新新加坡和东南亚地区未来的温度、降雨量、湿度和海平面等预测，更深刻理解气候变化的地方性影响。我国会根据研究重新审视应对气候变化的政策与计划。

她强调，气候变化继续威胁全人类的生存，要有效应对挑战须各方的合作。

周祥龙：科技非“灵丹妙药”

IPCC主席团成员、新加坡管理大学副教授周祥龙在第10届世界可持续发展论坛演讲。（新跃社科大学提供）

IPCC主席团成员、新加坡管理大学副教授周祥龙演讲时说，科技能够缓解气候变化，但不是“灵丹妙药”，可持续发展也应该包括增进社会凝聚力，确保绿色转型具公正。

他举例说，太阳能板、电动车等科技有助减少温室气体排放，随着科技迅速发展，采购成本降低，各地近来广泛采用这些技术。不过，气候变化十分复杂，科技纵能缓解问题，却不是万能的方案。

周祥龙说，如果各方意识到现有的经济系统不可持续，决策者制定的政策也应该考虑到边缘化的群体声音，只有当他们的声音被听见，可持续发展才取得真正的成功。

“可持续发展不能单靠一个人的努力，必须通过集体力量改变现有模式。”

跃大跨领域与体验教育学院院长谢汉文教授认为，环境课题复杂，跨学科思维可以更全面地剖析问题，这方面的教育应从小培养。（新跃社科大学提供）

跃大跨领域与体验教育学院院长谢汉文教授接受《联合早报》采访时说，环境课题复杂，跨学科思维可以更全面地剖析问题，这方面的教育应从小培养。

他举例说，解决环境污染不仅需要科学知识，也需要社会科学分析如何更有效地鼓励人们改变生活习惯。

新加坡食物银行创办人黄玮婷认为，可持续是一种生活方式。（受访者提供）

新加坡食物银行创办人黄玮婷是论坛分享者之一。她受访时说，各方多年来积极宣导，民众对食物浪费的问题有更高的认识，尽可能避免浪费食物。可持续发展是环境，也是社会议题。

“可持续是一种生活方式，食物是基本的生活需求，我们分发食物，希望填饱弱势群体的肚子，也满足他们的心灵，借此提升生活素质，这跟社会可持续发展息息相关。”