涉闯数私宅偷窃 被告押回现场厘清案情

涉嫌在总统选举日连闯多个私人住宅单位行窃，中国籍男嫌犯面控后，星期四（9月14日）被警方押回案发现场厘清案情，下星期一（18日）料被加控多两项罪名。

《联合早报》早前报道，35岁的被告卫庆友涉嫌在9月1日总统选举日，趁夜接连翻墙潜入白沙一带的四间私人住宅单位行窃。警方在接获报案的19小时内，在被告企图通过樟宜机场离境前捉人。被告过后被控破门行窃及刑事擅闯等四项罪名。

被告料再加控两项罪名

据了解，除了已知的四间私人住宅单位，被告还犯下另两起案件包括偷窃，其中一起同样位于白沙私宅区。被告预料会在下星期一被加控两项罪名。

星期四早上约9时57分，身材瘦削、穿着白色Polo上衣和黑色短裤的被告，手脚被拷，由三名警员押往白沙海边公园对面的私人住宅区，进行案情重组和厘清干案细节。被告神情沮丧，全程低着头，边走边以华语回答警员的问话，不时点头示意。

被告带领查案人员，先后来到私宅单位内的花园、后巷沟渠，以及附近的公园草地，沿途也向查案人员讲述了他的“路线图”，以及他翻墙盗窃的经过。据《联合早报》记者观察，私宅区附近人烟稀少，地点相对僻静，被告动手前或许已对环境有一定的了解。

根据被告重组案情的地点和亲口绘述，其中三个受害单位是毗邻相连的，被告从第一间单位用手撑着约两米高的外墙，爬进毗邻单位干案。被告随后被押往500米外的小径，走过一条小径，跨过沟渠翻墙擅闯第四和第五间单位犯案。被告得逞后相信再到附近公园的草坪取回藏匿的背包，最终逃离现场。

整个重组案情过程约两个小时。

被告（白衣者）被押至私宅小径处，跟在场警员叙述翻越沟渠闯入私宅单位的干案路线。（邬福梁摄）

警方追至机场 被告登机前一刻遭逮捕

据早前报道，被告据悉持社交准证，入境不久就先后到芽笼和裕廊买了钳子、扳手和锯子等干案工具，并选择在大多人聚焦总统选举、警方最忙的时候接连干案。

案发晚上8时许，被告翻墙潜入白沙一间私人住宅时，被女佣发现，行迹败露。屋里共四人于是展开追捕，被告挣扎逃走时，随身携带的背包被扯了下来。警方事后通过从背包物品中采集到的脱氧核糖核酸（DNA），一路查到樟宜机场，最终在男子登机前一刻逮捕了他。

被告目前还押在勿洛警署，案件将于9月18日再次过堂。（人名译音）