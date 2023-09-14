杨莉明：85%政府机构已采用人工智能助提高生产力

我国至少85%的政府机构已开始采用人工智能方案来提高生产力，更多公共服务和政策将运用大型语言模型等科技，让公众享有更多便利。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（9月14日）在国际商业机器公司（IBM）常年大会Think Singapore上说，政府机构未来将扩大采用人工智能（AI）技术。

她说，全国人工智能策略在2019年推出后，截至去年，85%的政府机构已采用至少一项人工智能科技方案。

在提供公共服务、支持机构运作或制定政策方面采用人工智能科技，为当局节省了成本和时间，也提升了制定和执行政策的效率。

杨莉明：将开发一系列人工智能产品 改善公共服务

杨莉明说，政府接下来将开发一系列人工智能产品，更好地为公众提供公共服务。这包括在SupportGoWhere网站试用大型语言模型（Large Language Models，简称LLM）。

SupportGoWhere整合了社会服务和政府援助计划，但由于信息量太大，个人或家庭的情况各有不同，公众查询和申请合适的计划需要花很多时间。通过LLM，公众只须如同传短信般列出自己的背景和需求，模型就会自动在几秒内筛选出相关计划和服务。

政府机构也试用人工智能来加强市区规划。杨莉明举例说，市区重建局在利用机器学习（Machine Learning）处理大量的公众反馈，根据课题和地区整理出重点，帮助当局采取针对性行动。市建局也在开发一系列空间和数据分析模型，更早且灵活地分析不同市区规划的需求。



IBM区域总经理黒傅特博格（Agnes Heftberger）说，新加坡政府持续强化人工智能的运用和安全性，这有助于打造更完善的人工智能环境，鼓励业者创新。“以往开发新的方案需要好几个月，如今利用人工智能只需几周甚至几天就能出台，让企业和消费者受益良多。”

IBM预计，全球今年内将开发超过1000亿个人工智能模型，不断扩大企业和机构对这类科技的运用范围。到了2029年，人工智能将有自己的“思想”，可根据数据作出更全面的判断。

须确保人工智能系统安全可靠 符合公共利益

例如IBM开发的Watsonx.系统，除了为企业提供人工智能和数据服务，也将推出治理环节，评估和“管束”这项科技的发展。

杨莉明说，随着人工智能的运用越来越广泛，确保系统安全可靠同样重要。当局早前就推出认证工具AI Verify，评估人工智能是否符合公共利益。她邀请业内专家一同推广和加强系统，为未来做好准备。