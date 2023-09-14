人工智能潜力大 如何全面运用仍待探讨

ChatGPT去年11月推出后就广泛使用开来，风靡全球。不过，我国一些政府机构代表说，这类生成式人工智能的发展仍处于初期，还需时间探讨如何全面运用。

生成式人工智能（Generative AI）利用人工智能创造新内容，除了ChatGPT等文字类应用，也可产出图片、音频和视频，甚至是用来编写程序代码。

由于生成式人工智能的应用非常广泛，我国的新联科技公司（Synapxe）和内政科技局在接下来一年至一年半里，将进行各方面的尝试和评估，探讨如何全面运用这个科技。

新联科技公司首席数据官郑炜岸和内政科技局企业数据署长周选玲星期四（9月14日）在国际商业机器公司（IBM）常年大会Think Singapore的座谈会上，分享所属机构的人工智能策略。前称综合保健信息系统公司的新联科技负责卫生部的科技发展事务，内政科技局则是内政部属下机构。

郑炜岸说，人工智能或任何科技都是工具，服务于各机构的目标。运用在医疗护理的人工智能，旨在改善民众的求医体验和健康水平。他举例说，健康SG计划需要大量数据分析支持，当局的人工智能软件就可及时评估病人是否因糖尿病而面对视力受损的风险。

除了由医护人员操作的方案，当局也开发直接面向民众的人工智能工具。在这方面，郑炜岸说：“不是所有人都懂得如何使用人工智能，所以我们在开发工具的同时，会推出指南手册和宣导资源，帮助人们更好地理解和掌握人工智能。”

周选玲说，内政部各单位都开始实施不同层面的人工智能方案，从分析反馈到资源分配，甚至在关卡实施自动通关的大规模工程，这背后都有着持续不断创新和完善的过程。