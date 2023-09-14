新工大近87％毕业生半年内找到全职工

新加坡理工大学去年毕业生中，有91.6％在毕业半年内找到工作，这一比率略低于前年的95.6％。不过，找到全职工作的毕业生微增至86.6％，起薪中位数从前年的3550元增至去年的3950元。

新工大星期四（9月14日）公布今年3月1日至5月14日进行的2022年毕业生就业调查。新工大去年有2193名毕业生，他们毕业自校方及八个海外大学伙伴提供的35项课程，其中1719人参与调查。

调查显示，去年新工大毕业生的整体就业率为91.6％，比2021年低了四个百分点。其中，在毕业后半年内找到全职工作的人，从前年的86％微增至去年的86.6％。

去年新工大毕业生的平均月薪和月薪中位数创新高，找到全职工作的新工大生的平均月薪，从前年的3775元增至去年的4160元。他们的月薪中位数也增加400元至3950元。

根据新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学，以及新跃社科大学今年2月联合公布的毕业生就业调查，这四所大学去年的毕业生整体就业率达93.8%，月薪中位数达4200元。新工大毕业生的就业率与这些大学不相上下。

至于新加坡科技设计大学，去年毕业生的整体就业率为91.5％，月薪中位数达4800元。

由于毕业期与其他大学不同，新工大和新科大的就业调查，向来分开进行。

修读信息通讯科技相关课程毕业生起薪较高

在新工大各个学科毕业生中，修读信息通讯科技相关课程的毕业生起薪较高。毕业自实时互动模拟电脑科学学士学位课程的学生是去年毕业生当中薪资最高的，月薪中位数达5500元。

新工大的可持续基础设施工程（建筑设备工程）荣誉学士学位、实时互动模拟电脑科学学士学位、放射诊断荣誉学士学位，以及造船学荣誉学士学位课程毕业生就业前景良好，取得100％的全职就业率。

去年的整体毕业生受雇于超过40个行业领域，每五人中有两人获得两个至六个全职工作机会。校方的综合学术职场培训计划也取得良好成效，每两名毕业生就有一人在参加这个计划的企业获得工作邀约，其中近一半成功受聘。

蔡其昌：应用型学习教学法和课程行之有效

新工大校长蔡其昌教授说：“校方很高兴看到毕业生继续获业界认可，许多人甚至在毕业前就已获得工作机会。这是我校推行应用型学习教学法和课程的有力证明。”

修读信息通讯科技（软件工程）荣誉学士学位课程的施胜文（28岁）去年一毕业就获亚马逊云计算服务（Amazon Web Services）录取，目前担任助理解决方案架构师。他在毕业前，曾通过综合学术职场培训计划，到新加坡政府科技局（GovTech）实习一年。

施胜文说，他在实习时有机会开展符合业界需求的项目，并精进技术能力，从而提升就业机会。

“为期12个月的综合学术职场培训计划对我非常有帮助，这个实习经验让我接触到实际的工作环境。我也有充足的时间，提升我在信息科技行业须具备的专业技能和软技能，更顺利地从校园过渡到职场。”