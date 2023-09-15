50岁转行 从照顾年长者得到满足感

从事模型电脑程序工作21年，陈加木在10年前因为公司撤离新加坡而失业。当时年过半百的他毅然决定转换跑道，加入社区护理行业。去年更在这一行的新职务中找到自己的定位，当起社区护理专员，从照顾年长者得到满足感。

社区护理专员可在疗养院或乐龄护理中心任职，在接受培训后能与临床和治疗团队密切合作，确保年长者具备独立生活的技能。（图/仁慈宏茂桥疗养院提供）

“这份工作的意义在于对年长者付出无私的爱心与耐心，提高年长者的晚年生活质量，让他们得以愉快地享受乐龄生活。”今年60岁的陈加木在谈到现在的工作时这么说道。

他在去年8月加入仁慈宏茂桥疗养院当上了社区护理专员（Community Care Associate，简称CCA）。在加入仁慈之前，他曾在一家社区护理机构工作了九年，职务是负责协助治疗师的工作。

他透露，之前面对卧病在床的岳母、患有肾病的母亲，还有患上帕金森症的阿姨，加剧他从事社区护理行业的决心，也对照料患病的年长者更有信心。

在加入社区护理行业后，他有过不少窝心的体验。比如，曾细心照顾一位中风的年长患者，对方从卧床不起到可以进食，并逐渐康复出院后的一句“谢谢”，胜过千言万语，让他倍感满足和奉献的快乐。

正所谓“老吾老以及人之老”，现在的他已将疗养院的院友视为家人。

陈加木温顺的性格和奉献的精神，令他深受院友的喜爱。访问时，他分享道，一位约70多岁的男院友，因为皮肤干燥且薄，每日需要涂抹润肤霜。

“这位院友总是会问我几时上班，并且指定要我为他服务。”他在叙述时脸上流露一丝满足感。

重新设计工作培训加强技能 职务更多元化

仁慈为员工进行重新设计工作培训，加强社区护理专员的护理技能，也提高他们的沟通技巧，工作时能够更从容。（图/仁慈宏茂桥疗养院提供）

在这里，社区护理专员的工作照顾到院友的方方面面，不仅是日常起居饮食，也涉及照顾他们的身心灵健康。

陈加木在完成了重新设计工作（Job Redesign）培训之后，不仅加强了他的护理技能，也可以胜任处理简单伤口，协助护士分发药物等工作。此外，培训也让他在心理学和沟通技巧上有所提高，工作时能够更从容。

谈起工作范围时，他说，每天的工作不单是协助院友洗澡，以及准备喂食或通过鼻胃管喂食等日常护理。在培训后，除了日常的护理外，他也和其他的社区护理专员一起策划和协助院友参与运动和康乐项目。比如，对于行动自如的院友，社区护理专员也会安排他们参与各种能提升生活技能的活动，让他们感受到生存的价值，日子也更容易过。

此外，重新设计工作培训也有助于陈加木更好地调整心态，以正面的态度面对一些可能令人泄气的挑战。

他举例，一位院友因为患有失智症加上需靠轮椅行走，会经常按服务电铃，很多时候并没有什么需要处理的问题。因为责任使然，一看到服务灯亮起，陈加木还是会不厌其烦地走上前询问院友所需。

他说：“易位思考后，也就放下了。我了解一些年长院友也不是存心为难；很多时候，他们对我们的付出是充满感激的。”

科技辅助 工作更得心应手

陈加木每周都会在住家附近的公园连道慢跑和做伸展运动，来疏压并保持健康的体魄。（图/仁慈宏茂桥疗养院提供）

陈加木感谢科技辅助仪器，减轻了社区护理专员的工作。

在仁慈宏茂桥疗养院的重新设计工作培训中，社区护理专员也学习如何有效使用各个不同的科技辅助仪器，如可以移动病患的吊杆等器械，减轻他们的工作负担和避免职业伤害如扭伤腰椎等，也让他们有更多时间照料院友所需，提供更周全的护理。

陈加木说：“年长的久卧院友，需要温柔地对待，确保不会用力不当而弄伤他们。老年人因为皮薄的关系，容易淤青和破皮，需要加倍用心。”

他鼓励有兴趣者加入社区护理专员行列，一起打造利于各年龄层的社区护理环境。

“最重要是要以人为本，乐于助人。心态上要看得开、乐观，具有爱心，还要具有不轻言放弃的坚韧精神。当然，还有不怕见血。”他分享个人的经验这么说道。

已升级当阿公的他庆幸，太太和两个年长儿子都很支持他选择社区护理专员的工作。

他也受益于仁慈宏茂桥疗养院推出的灵活工作安排，允许他在工时上有所选择。他选择星期天不上班，享受亲子时光。此外，每周，他会在住家附近的公园连道慢跑和做伸展运动，来疏压并保持健康的体魄。

社区护理专员 职业发展空间大

新加坡步入一个老龄化的社会，其中一项必做的准备就是在医疗领域上做好准备，而社区护理专员（CCA）也应运而生。

卫生部与护联中心（Agency for Integrated Care，简称AIC）通过重新设计工作和评估社区护理领域来支援护理工作，以提升工作的满意度来留住和培养护理人才。

护联中心高级经理马慧群指出，今年4月推出不同的医疗护理路演以来，国人加入社区护理行业领域的数据令人鼓舞。其中一项就是社区护理专员的角色。

社区护理专员可在疗养院或乐龄护理中心任职，在接受护理和治疗等跨职能领域的培训后，能与临床和治疗团队密切合作，确保年长者具备独立生活的技能。

马慧群进一步说，社区护理专员的工作范围远超于一般的日常生活照料、医疗护理和协助物理治疗师等；社区护理专员更能协助年长者与家庭成员建立相互扶持的关系，促进年长者的心理健康，提高年长者的生活质量。

现有的护理人员可以通过重新设计工作培训，成为社区护理专员。他们只需要通过所服务的社区护理机构推荐到广惠肇留医院（Kwong Wai Shiu Hospital）接受五周分别为课堂和在职培训的课程，通过测试后就能成为社区护理专员。

完全没有护理经验者在受聘于社区护理机构后，可以到新康集团（HMI Group）进行为期12天的课堂课程，以及随后九个星期的在职训练。

所有学员在接受重新设计工作培训期间，也将领取薪金。

一旦成为社区护理专员，他们也有更大的职业发展空间，可以从社区护理专员、高级社区护理专员，一直擢升到社区护理经理的职位。

社区护理专员做些什么？

社区护理专员的工作范围视所服务的社区护理机构而定，主要为年长者提供以下服务：

日常起居活动（个人卫生、喂食、转移）

策划休闲节目与活动

与年长者互动，协助年长者与家庭成员建立相互扶持的关系，促进他们的心理健康

进行动作练习、活动能力训练和康复活动

进行护理计划中的鼻胃管进食以及规划年长者活动

协助年长者服食预先包装好的药物以及使用局部处方药物

替居住于疗养院的院友进行基本伤口护理（仅限于高级社区护理专员）

无需经验 即可从事更有意义的职业

只要你愿意分享你的爱心，没有医疗护理经验的求职者也一律欢迎申请成为社区护理专员，因为一旦被录取即可获得培训。

如果有两年以上的本地社区护理经验，也有机会受聘为高级社区护理专员。

有兴趣者可以上网youalreadycare.sg了解更多详情。

【本文由护联中心呈献】