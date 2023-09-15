被前媳妇起诉争夺店屋拥有权 高庭：前议员代儿子持有约85％房屋权益

前媳妇与前家翁争夺马里士他路店屋案件判决出炉，高庭法官裁定，尽管店屋在他名下，前议员张泰澄博士并非店屋的唯一屋主，约85％的店屋权益是他代儿子持有。

高庭法官符晓平在星期四（9月14日）发出的书面裁决中指出，证据显示张泰澄的儿子张润安（50岁）与前媳妇陈慧敏（53岁）当初想要购买店屋时，无法以自己的名义这么做，张泰澄于是让两人以他的名字购买店屋。

由于陈慧敏当时就快嫁给张润安，她没有反对把店屋放在未来家翁名下。张润安之后出现资金不足的问题，张泰澄出资30万元，协助儿子支付房屋首期付款。

引起纠纷的战前店屋位于马里士他路附近的马达班路（Martaban Road）11号。2009年12月，张家以张泰澄的名字，以210万元买下店屋。张润安一共支付82万元首期（包括父亲的30万元），再以个人名义向银行借128万元，并利用租金偿还贷款。店屋现有价值估计介于300万至400万元。

法官按照出资比率裁定，张泰澄持有14.29％的店屋权益，其余85.71％则是他代张润安持有。法官也指出，没有证据支持辩方所称的，因张泰澄一直想要住在店屋，儿子于是将店屋买下送给张泰澄，让他实现愿望。张泰澄在庭上供证时甚至说，他从没在这个店屋住过，也没有打算搬进去住。

这起民事诉讼今年5月在高庭开审。起诉人陈慧敏婚前是特许会计师，2011年结婚后当家庭主妇。答辩人张泰澄从1970年至1984年任乌鲁班丹区国会议员，也曾担任新加坡驻比利时、德国等国家的大使。同样被前妻起诉的张润安曾是安永会计事务所合伙人，2020年底离职。

审讯揭露，陈慧敏与张润安2005年成功申请达士岭组屋，之后想买第二个房地产作为投资。2009年，陈慧敏找到店屋，但碍于组屋五年最低居住年限而无法买私宅。张泰澄最终同意帮忙，借他的名字注册店屋。

陈慧敏于2020年10月申请离婚，隔年5月获得临时离婚令。但男女方在办理包括婚姻资产分配的附属事项时，店屋成为争论点。女方要求家事法庭裁定店屋是否该归入他们的婚姻资产，再进行资产分配，结果遭男方反对。陈慧敏于是针对店屋权益起诉张泰澄父子。诉方由律师何贝旋（王律师事务所）代表，辩方由徐振洋（德尊律师事务所）代表。

随着法官裁定85.71％的店屋权益属于张润安，家事法院接下来将定夺，张润安的店屋权益是否应算入婚姻资产和进行分配。（部分人名译音）