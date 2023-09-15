报告：第二季职位空缺和职缺比双双下滑

由于外部需求放缓，我国劳动市场职位空缺和职缺比双双进一步下滑。其中职缺数量已连续五个季度下降，今年6月有8万7900个职缺待填补，比2022年3月创下历史新高的12万6000个显著减少。

求职者与职缺的比例，也连续两个季度下滑，从今年3月的2.28降至6月的1.94，即每名求职者有接近两份工作可选择。

人力部星期四（9月14日）公布的今年第二季《劳动市场报告》数据显示，成长型行业如专业服务、资讯与通信业及金融服务业的职缺，占超过五分之一。

劳动力市场仍紧缩 程度缓和

最新的职缺数量仍比冠病疫情前多，疫前平均每季的职缺介于5万至6万个。这显示劳动市场仍紧缩，处于“工找人”的情况，但紧缩程度有所缓和。

人力部指出，今年第二季有3200人被裁，但一些行业仍在招聘人手，包括裁退860人的资讯与通信企业。今年6月这个领域共有6700个职缺待填补。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四早上走访位于大士卡尔路的精砺（Dyna-Mac）控股后，在记者会上指出，鉴于全球经济下行风险依然存在，加上地缘政治紧张局势等因素，下半年各领域的增长前景不一。

贸工部早前调低我国全年经济增长的预测范围，从之前的增长0.5％至2.5％，收窄至0.5％至1.5％。

外向型企业前景疲弱 航空旅游相关领域向好

人力部文告指外向型行业如制造业、金融与保险业的前景依然疲弱。而与航空、旅游相关的领域，如航空运输业和住宿业，包括面向消费者的餐饮服务业及零售贸易业，都会受惠于国际航空和入境旅游持续复苏，取得正面增长。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文，指消费者电子产品需求疲软，预料制造业（电子）等特定行业，将面临持续的周期性挑战。

华侨银行首席经济师林秀心告诉《联合早报》，全球半导体行业可能在今年第四季或明年初迎来一丝曙光，但现阶段各行业人力需求和裁员情况还会出现波动。

“更令人担忧的，可能是60岁及以上居民的裁员情况，这个群体的失业率已从今年3月的1.9%，攀升至6月的2.3%。如果职位空缺持续减少，他们要重返职场，会变得更加困难。”

人力部早前的调查显示，未来三个月有意招聘的企业，已从3月的64.8%，滑落至6月的58.2%。