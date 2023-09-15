研究：低收入年长者获得的长期援助不足

《基本收入标准2023》研究报告指出，低收入年长者透过社区关怀计划（ComCare）获得的长期援助不足，目前每月的640元援助金只能应付一个单身年长者基本生活费的43％。

此外，报告也说，年长人口虽增加，满65岁居民人口当中，获得Comcare长期援助的年长者只占0.6％，比2020年的0.9％更少。

李光耀公共政策学院资深研究员黄国和博士星期四（9月14日）在发布会上发言时说，这项计划为太少人提供过低的援助。

财政部、人力部，以及社会及家庭发展部在联合文告中回应研究结果时说，为确保援助计划切合时宜并且足以应付需求，政府定期检讨各个援助项目的涵盖范围以及援助金额。

例如，政府去年8月已增加ComCare中短期和长期援助的金额。以获长期援助的独居者来说，每月的援助金增加40元，至640元。政府今年7月也放宽ComCare家庭人均收入基准，从之前不超过650元，上调至不超过800元。

联合文告指出，《基本收入标准2023》报告说，它所关注的不只是基本需求，而是包括如何让人们拥有归属感，以及感觉受尊重、有保障以及独立自主。

财政部、人力部，以及社会及家庭发展部在文告中指出：“我们应该以同样的视角解读报告的发现和建议，也就是这些是人们希望能拥有的。作为一个社会，我们必须展开对话，探讨如何携手取得这些目标。有些时候，人们可以凭自助能力达到目标；另一些时候，社区支援可为有需要的人提供资源和联系网。至于其他情况，政府可以提供金钱或其他方面的援助。”

三个政府部门也强调，过去10年来，政府为社会支出从2011年财政年的180亿元，增加接近一倍至2021年财政年的340亿元。政府援助项目主要针对低收入或无法工作的人，面对更艰巨挑战者则获得更多援助。

文告也指出，政府在2021年指出《基本收入标准》的局限，而这些局限在2023年仍存在。

这包括参与小组讨论者也包括较高收入人士，研究结果未必能反映人们的基本生活需求，而且可能会将所谓基本收入标准设定得太高，对低收入家庭获得更多政府援助却过于轻描淡写。