报告：本地第二季就业人数增幅降至2万4300人

本地劳动市场出现降温迹象，今年第二季总就业人数虽然连续七个季度攀升，但增幅减至2万4300人，比第一季的3万3000人显著减少。其中因餐饮服务业及零售贸易业减少招聘，居民雇员就业人数萎缩1200人，是2020年第二季以来首次出现负增长。

根据人力部星期四（9月14日）公布的今年第二季《劳动市场报告》，第二季就业人口增加2万4300人，环比减少8700人。人力部文告指出，新增劳动力主要源自非居民雇员，达2万5500人，近半来自建筑业这个较依赖外来人力的领域，他们多数是工作准证持有者。

最新数据显示，居民雇员就业人数仍高过2019年疫前水平约4.8% 。6月份不包括外籍帮佣的就业人口达368万2400人 ，其中居民雇员人数为247万1000人。居民涵盖公民和永久居民，非居民指持各种工作证件的外国人。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四早上走访位于大士卡尔路的精砺（Dyna-Mac）控股后在记者会上指出，尽管经济增长放缓，本地劳动市场仍保持稳定。

陈诗龙指有更多居民在社区、社会及个人服务和金融服务领域找到工作，但增幅被餐饮服务业及零售贸易业因季节性减少招聘而抵消。

下半年有多项大型活动包括F1赛事、会展与奖励旅游业蓬勃发展，以及年底节庆活动多，对人力的需求攀升，陈诗龙相信招聘情况会好转。

另一方面，在连续三个季度上升后，本地裁员人数在第二季首次下降。第二季被裁者有3200人，比第一季的3820人减少620人。企业重组是裁员主因。

被裁者中，有860人来自资讯与通信领域。不过，来自这领域的失业者中，每10人有近七人能在半年内重返职场。在第一季裁退1190人的电子制造业，本季裁员人数大幅降至200人。

6月总失业率为1.9%，居民失业率为2.7％，公民失业率则是2.8％。失业至少25周的居民长期失业率为0.5％，低于疫前的平均值。

人力部：失业率下来数月或再上升

不过，总失业率从今年3月的1.8%，增至7月的2.0%，呈上升趋势。人力部正密切观察走势，并预警未来几个月，失业率可能会再上升。

陈诗龙说：“我们必须为全球经济下行风险做好准备，我呼吁企业继续推动转型，开创更多商机和就业机会，政府、劳资政伙伴会与雇主并肩同行。”

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文，指尽管裁员人数有所减少，但他预测全年裁员人数将超过1万人，回到疫前水平。今年上半年已有超过7000人被裁。

星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时指出，鉴于经济环境不确定因素，企业对招聘采取谨慎态度，他预计就业增长将进一步放缓。