达曼裕廊咖啡店直播尚达曼宣誓就职

在总统府举行的总统就职仪式通过电视直播时，当新任总统尚达曼一出现在电视上，咖啡店的碗盘清洁工蔡秀冬（79岁）立刻停下脚步，兴奋地连连指向电视，示意大伙快看。

曾经是裕廊集选区国会议员的尚达曼服务达曼裕廊分区多年，为居民所熟悉。星期四晚在达曼裕廊S11咖啡店，电视机上播放着总统就职典礼现场直播，当尚达曼一出现，大家的目光纷纷投向电视机。

蔡秀冬在达曼裕廊居住了近50年，尚达曼9月1日当选总统那一天，她特地到达曼裕廊巴刹及熟食中心，在人潮中挤上前祝贺他。星期四晚上，她因为工作而无法全程观看直播典礼，不过能够看到尚达曼宣誓的重要时刻，她十分开心。“电视上的尚达曼西装笔挺，非常帅气。我希望他在新职位上越做越好。”

蔡秀冬的老友蔡福成（79岁）还特别戴上老花眼镜，就为了能够更清楚地看到电视上的尚达曼。

他说：“见到他宣誓就职令我百感交集……他非常照顾我们这些老人家，我很高兴他能当选。可是如此一来他就不能经常到达曼裕廊了，我会很想念他。”

尽管直播的声音听不清，居民叶梅梅（53岁，技工）与丈夫仍继续盯着电视看完，打算回家后看重播。

叶梅梅说，很高兴尚达曼接下了这个重责大任。她认为，尚达曼有能力带着新加坡人一起前进，也很自豪裕廊集选区一连出了两位总统。

尚达曼和刚卸任总统哈莉玛同时在2001年当选裕廊集选区议员。尚达曼负责达曼裕廊分区事务长达22年，哈莉玛则曾服务武吉巴督东分区14年。

达曼裕廊公民咨询委员会名誉主席吴炳忠（70岁）与两位总统都曾共事。他说，两人都非常亲民和体恤民情，很多人称裕廊集选区是“风水宝地”，出了两位总统，但主要还是他们多年的耕耘以及用心为人民服务。

吴炳忠是受邀到总统府观礼的基层领袖之一。“观礼时我内心非常高兴，新加坡人选出了那么出色的总统，我相信他能把新加坡带到另一个高度。”

他希望尚达曼能在国内外发挥影响力，协助我国度过充满挑战的时期，并团结新加坡。