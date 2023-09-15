黄循财：哈莉玛使新加坡更团结更包容

副总理兼财政部长黄循财感谢卸任总统哈莉玛让新加坡人民更团结，新加坡社会也更包容、更具同情心。

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）任期届满，黄循财隔天在脸书贴文，感谢她为国家付出。

哈莉玛在2017年出任总统之前担任国会议长，她当时也是马西岭—油池集选区的国会议员，和黄循财属同个集选区团队。

黄循财在贴文中回忆说，虽然马西岭—油池集选区团队和居民在2017年舍不得哈莉玛离开，但对于她出任新加坡最高元首，且是我国第一位女总统，大家都感到自豪。

黄循财特别感谢哈莉玛在冠病疫情期间展现的领导力。两人当时有许多接触。

“正如你所说，总统存在的意义并非是要与财政部并行运作，我们都很清楚彼此的职责。你彻底履行你的职责，向我们提出了尖锐的问题，以了解当时迅速变化的局势，并确保动用国家储备金的要求是必要且合理的。你最终批准拨出紧急资金，让我们能够成功应对疫情。”

黄循财形容，哈莉玛杰出地履行了总统职责，人民将记得她曾经为国家服务，以及她的恻隐之心和能力。他赞扬哈莉玛努力使新加坡成为更团结、更具同情心和更包容的社会。

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通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四也在脸书贴文，感谢哈莉玛对本地数码化和女性的支持。

杨莉明说，哈莉玛是数码益终身全国运动的首位赞助人。在她的支持下，这个运动不断壮大，目前参与的贡献者和志愿者来自社会各界。

“哈莉玛也为女性科技专才提供支持。她激励了许多女性企业家，有时还通过短视频，分享愿景和鼓励的话。”

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