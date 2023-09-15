尚达曼宣誓就任我国第九任总统 李总理：种族不再是国人投选重要考量

尚达曼宣誓就任我国第九任总统，李显龙总理指出，尚达曼高票胜选对新加坡具有积极意义，显示种族因素在新加坡人投票时已没有那么重要，人们也对民选总统的角色和职责有更深入的了解。

李总理星期四（9月14日）晚上在总统府举行的尚达曼宣誓就职仪式上说，尚达曼在选举中取得的决定性胜利，展现了选民的支持与尊崇，也是对他“相互敬重”这个竞选主题所传达的团结信息给予肯定。

尚达曼在9月1日举行的民选总统选举中，以70.41%的高票当选，在这场三角战中取得决定性的胜利。

李总理指出，尚达曼有显然的足够能力、经验和地位履行职责，并具有良好的判断力和无可置疑的正直品格，这些都是担任总统的至关重要先决条件。

他也认为，新加坡人在总统选举中根据参选人的自身优点与条件投票，将绝大多数选票投给尚达曼这位少数族裔参选人，显示种族因素对选民已经没有过去那么重要。“这是好迹象。”

尚达曼总统星期四晚上抵达总统府广场，先是在李显龙总理陪同下，检阅仪仗队。（陈斌勤摄）

李总理指出，本届总统选举的重点在于阐述参选人将如何行使监管职责，以及他们具有哪些个人经验和品质，而不是对政策或政治问题投票。这意味着选民对总统的角色和职责比以往有更深入的了解，因此选出了一位能够体面地代表国人，又能独立履行监管职责，而且超然于政治的总统。

他说：“新加坡人清楚他们是在为国家选总统，而不是选下一届政府。”

李总理也对尚达曼说，总统肩负着重要的监管职责，包括审核批准关键职务的任命，以及作为“第二把钥匙”的角色，确保只在关键、异常的紧急危机中，才会动用国家储备金。

“您在经济和金融事务方面有着丰富的经验，也熟悉‘第二把钥匙’的运作。我对您履行这个重要职责的能力充满信心。我也保证，在这个独特的制度下，守护储备金和审核关键任命的过程中，政府将全力支持和配合您。”

尚达曼的夫人珍一藤木（红衣者）在总统宣誓仪式开始前步入会场。（叶振忠摄）

李总理还说，尚达曼夫人珍一藤木接下来会承担起总统配偶的角色和职责，她给予的支持对尚达曼非常重要，“我要借此表达对她的欢迎”。

200多位嘉宾盛装出席总统就职典礼，包括前总统陈庆炎博士伉俪、荣誉国务资政吴作栋、朝野议员、政府部门首长和外交使节。

我国第七任总统陈庆炎博士（中）和夫人徐美娟（左二）也出席了尚达曼总统在总统府的就职仪式。（叶振忠摄）

尚达曼在就职演说中说，如果未来有必要动用国家储备金来应对气候变化这类生存危机，他和新加坡政府将仔细权衡，在满足眼下需要和守护储备金之间取得平衡，保障每一代人的利益。

他指出，储备金是保障新加坡未来的非常重要资源与优势，在考虑是否允许政府动用储备金的问题上，他会和总统顾问理事会紧密协商，进行彻底和公正的评估。

尚达曼说：“无论是应对未来不时发生的危机，还是确保新加坡长远上仍是人们安全宜居的家园，在动用储备金‘第二把钥匙’一事上，我将谨慎且独立地做出判断。”

我国过去曾经两度动用国家储备金，一次是应对2009年的全球金融危机，另一次是2020年至2022年之间的冠病疫情。

尚达曼重申，冠病疫情不会是我国面对的最后一场危机，在一个更加不确定和动荡的世界中，新加坡必须做好应对更多危机的准备，包括攸关国家存亡和未来世代生活的气候变化等长期威胁。

尚达曼也宣誓，会勤勉、忠实，竭尽所能地履行总统职务，全心全意为国家和人民服务。