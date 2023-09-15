尚达曼：要让我国继续在国际舞台成为值得结交伙伴

在全球局势紧张且动荡之际就任总统，尚达曼说自己将竭尽所能在国际舞台上代表新加坡，努力深化并建立伙伴关系，让我国继续是其他国家值得结交的伙伴。

尚达曼星期四（9月14日）在总统就职演说中指出，他就任总统后的其中一个工作重点，是遵照政府的目标和优先事项，在国际舞台上代表新加坡，维护国家利益。

他说，全球如今进入不确定且日益脆弱的时期；乌克兰战争违反了国家主权和领土完整的原则、主要经济体正远离贸易与投资自由、大国之间缺乏战略互信、中美关系处于数十年来最困难的时期。

“新加坡必须在面临这些全球紧张局势之际，寻找前行的方向，为了促进我国的长期利益，始终坚持我们的原则，而不是选边站。”

尚达曼指出，身为总统，他将竭尽所能，代表新加坡的价值观和观点，提高我国在国际社会的地位。

“我将努力深化现有的伙伴关系，并建立新的伙伴关系。通过保持理性的声音，努力寻求互惠互利的解决方案，我们将继续成为其他国家值得结交的伙伴。”

尚达曼总统（前排中间）在宣誓仪式结束后，与李显龙总理（前排左三）、国会议长谢健平（前排右一）、大法官梅达顺（前排左一）及多名内阁部长合照。在场的部长包括副总理兼经济事务统筹部长王瑞杰（前排左二）、副总理兼财政部长黄循财（前排右三）、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（前排右二）、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（第二排左起）、永续发展与环境部长傅海燕、国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、教育部长陈振声、卫生部长王乙康、国家发展部长李智陞（第三排左起）、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生。（陈斌勤摄）

李显龙：对尚达曼能力有信心

李显龙总理在致辞时说，他对尚达曼总统在国际舞台上代表新加坡的能力完全有信心。

“我期待你协助加强我国与其他国家和国际伙伴的联系，并为我国人民和企业开拓海外新机遇。”

李总理指出，尚达曼对这些职责应该非常熟悉。尚达曼多年来积极参与国际上关于经济和金融方面的讨论，也在国际多个“蓝丝带委员会”（blue-ribbon panel）担任高级职务。

“因此，我完全有信心你能出色地履行总统的职责。政府将与你紧密合作，支持你充分利用你的经验和个人声望，促进新加坡的利益，并提高我国在世界上的地位。”

在国际上享有威望的尚达曼总统，是第一位受委出任国际货币基金会的国际货币与金融委员会主席的亚洲人。他也曾领导联合国、二十国集团（G20），以及其他有关国际经济、金融、人类发展和环境与流行病挑战的全球机构的高层理事会。

尚达曼的国际经验备受认可，这也是他在竞选总统期间有别于另外两名参选人的优势之一。他在8月30日播出的第二轮总统候选人竞选广播中说，自己在国际舞台上将为总统职位带来独特的国际地位。

对于就任总统后这些国际职务怎么安排，尚达曼早前指出，他会根据内阁的建议，决定是否要在符合新加坡国家利益的前提下，继续担任这些职务。