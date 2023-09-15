尚达曼：支持艺术体育活动 打造更包容多元种族社会

总统可以在既有的框架内，关注一些具体的课题和个人感兴趣的事务。尚达曼总统宣誓就职时表示，他会在任内与政府和全国人民一起加强我国的多元种族文化，并通过支持艺术和体育活动，来打造更包容的社会。

他说：“作为国家元首，总统一职在我国的治理体系中不属于任何党派。正因为总统超越任何政治斗争，他或她可以是国家的象征，有效地团结所有新加坡人，不分种族、宗教，或其他差异。”

尚达曼星期四（9月14日）在总统府宣誓成为新加坡第九任总统，他致辞时提出接下来想要关注的课题，包括团结新加坡人、加强多元种族文化和打造包容社会。

宪法赋予民选总统权力，来守护国家储备金和公共服务的诚信，但是包括外交关系在内的其他多数事务，总统都必须听取内阁的建议。

尚达曼总统说，即便如此，在这个框架内，总统仍然有空间去关注和倡导他关心的课题。竞选时打着“相互敬重”口号的他会竭尽全力支持那些可以让来自不同背景的人更加尊重彼此的项目。

在推进多元种族文化方面，他说：“身为总统，我会在确保各文化保持活力的同时，促进不同社群间的交流。这可以是通过鼓励年轻人，参加一些目前主要聚集某一个族群的运动、学习彼此的艺术形式，或推动自助团体、社区组织和商会间的合作。”

尚达曼总统热爱运动，求学时曾参加曲棍球、板球、足球和田径等项目，从政后则投入学习书法。他希望通过培育艺术和体育人才，再由他们来激励所有人。

李显龙总理致辞时则说，尚达曼总统要团结所有新加坡人，不分种族、语言和宗教的目标，也是政府共同的目标。打造一个更包容的社会，一个所有人都能因为自身价值而受到重视、人人都会有一席之地的社会。

针对尚达曼总统想要以艺术和体育来促进族群融合，李总理说，尚达曼总统曾是一名运动员，他比多数人了解运动所具有的潜能，能通过运动来建立一个顽强和坚韧的社会，以及凝聚人心。活跃的艺术领域则是一个很好的渠道，可以由此欢庆和加强我国的多元文化。

“我们期待您给予这些领域支持，助我们建设一个更富足和圆融的社会。”