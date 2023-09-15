樟宜医院与疗养院协作护理模式获全国医学卓越奖

樟宜综合医院多年来为疗养院护士提供老年和临终护理培训，也帮助疗养院住户制定预先护理计划以降低入院率，并可自选临终护理与治疗方式。这项医院与疗养院协作计划很有效，在今年获得全国医学卓越奖。

樟宜综合医院2015年推出“EAGLEcare”计划。按计划，医院医疗团队定期到疗养院，与护理团队讨论和协调参与项目的住户的护理，并通过传授技能和经验，加强疗养院的护理能力，以减轻住户的不适。如果住户的病情恶化，医院治疗团队也可及时通过远程医疗服务提供协助。

慈怀疗护日显重要 EAGLEcare意义更重大

随着本地人口迅速老龄化，慈怀疗护日显重要，EAGLEcare项目的协作护理模式意义更重大，在今年的全国医学卓越奖中荣获团体奖。

目前，本地东部已有三家疗养院的460名员工完成培训。这些疗养院是职总保健疗养院（菜市）、救世军安乐之家疗养院，以及德教病老院。疗养院的住户当中，约1500人已完成检查，有超过500名住户获得医院治疗团队照料。

樟宜综合医院老年病科组顾问医生连宗谦说：“住户除了能在疗养院获得更好护理外，另一个关键成果是疗养院也加强了临终疗护服务，从而减少了住院率。这改善了住户临终的生活质量，让他们无须住院，可以继续在疗养院得到舒适护理。从2020年至2022年，99%住户获得了他们属意的治疗方式，也让91%要在养老院离世的住户如愿。”

这项计划的重点之一，是帮助住户和他们家属制定一套预先护理计划 （Advance Care Planning） 。职总保健合作疗养院临床护士钟盈盈说，计划让疗养院护士获得培训，学习如何协助住户规划未来的医疗方式和护理方案，包括帮助他们选择是要持续积极治疗，还是在临终时以缓解疼痛为重。

疗养院在两方面为住户制定计划

“我们在两方面制定计划，一是确认住户的病症，讨论在不同情况下，团队应如何应对。另一点是要照顾住户的心理和社会需求，在向他们解释不同的护理方案时，也要了解他们的想法，包括针对他们在临终时重视的事物，提出相应建议。我们也会定期根据他们病情更新评估。”

她说，樟宜综合医院的医生也指导疗养院护士辨别症状，以及如何缓解这些症状，让护士在照顾病患时更有信心，就可减少向医生和资深护士求助。此外，疗养院护士背景迥异，有了医院团队的指导，非本地护士可更了解本地住户的担忧，以及如何与他们沟通。

职总保健疗养院（菜市）目前有约三成住户参与此项目，参与条件包括住户的病情和预断结果。职总保健合作疗养院中央部居所看护社区主任沈绥杰指出，疗养院可说是许多住户晚年的家，多数住户临终时继续在疗养院接受护理，跟他们讨论临终护理是自然的事。

他说：“一方面让住户留在疗养院里可以得到更好的照顾，也可以缓解医院面对病床短缺的压力。其实，我们收到许多亲属反馈，感激这个计划让住户在熟悉的疗养院内离世，尤其是在弥留之际，疗养院的探视限制比医院灵活，让亲人有更多时间陪伴。”

樟宜综合医院将把这项计划推广至东部的勿洛狮子乐龄之家和崇仁致善和谐院。新加坡保健集团旗下的中央医院和盛港综合医院也在探讨，与区内疗养院合作推行EAGLEcare项目。