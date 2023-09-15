与人起争执拿刀连捅对方 男子被判七年预防性监禁

不满被问是否有偷手机，56岁男子与对方起争执后，还亮刀连捅对方数次，导致对方腹部和手臂等多处被刺伤。男子逞一时之气伤人，换来七年预防性监禁。

被告萨利姆（56岁）面对一项持危险武器蓄意重伤他人和一项偷窃控状，他星期五（9月15日）在庭上认罪。

案情显示，被告与受害人阿凡迪（57岁）在案发前认识几个月，两人于2023年6月13日在淡滨尼巴士转换站偶遇。受害人把手机留在遇见被告的长凳后，离开片刻买香烟，折返时却发现手机遗失，他因此怀疑已经离开的被告偷走手机。

6月15日，受害人在淡滨尼中1路第513座组屋咖啡店遇见被告时，质问被告是否偷了他的手机，被告矢口否认，但两人却因此起争执，最终爆发肢体冲突。

扭打中，被告突然拿出一把长约六公分的小刀，刺向受害人脖子。受害人倒地后，被告继续往对方的腹部刺。

受害人设法站起并试图用凳子保护自己，被告却没有停手，又再捅了他数次才逃离现场。被告的罪行都被附近的电眼拍下。

被告到家后把小刀藏在沙发下方，并在警察找上门时谎称已把小刀丢弃，但小刀最终还是被警方寻获。

受害人案发后送院治疗，他的腹部、脸颊、颈部和右手臂多处被刺伤，拿了近一个月住院假。

另一项控状则指被告于2022年12月28日，在巴西立6通道第442座组屋偷走另一人的苹果手机。

过去39年犯罪32次 11项罪名共判监约21年

控方指出，被告在过去39年曾32次犯罪，罪行多与偷窃相关，被告也因其中的11项罪名被判处共约21年监禁，但这些刑罚对他起不了阻吓作用。

此外，虽然被告没有暴力前科，但他再犯的风险很高，因此控方恳请法官判被告七年预防性监禁。

被告求情时说，他对自己的行为感到懊悔，承诺不会重犯，希望法官轻判，给予他改过自新的机会。

法官最终接受控方建议，判被告七年的预防性监禁。（人名译音）