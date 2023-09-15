我国准用新版辉瑞疫苗 对抗奥密克戎变种毒株

我国批准引进新版的辉瑞复必泰冠病疫苗，用以对抗正在传播的奥密克戎变种毒株。预计新款疫苗下月底运抵。卫生部长王乙康提醒，本地越来越少人接种冠病疫苗，人们对冠病的抵抗力可能减弱，因此所有的人尤其是年长者每年都应接种。

卫生科学局星期五（9月15日）发文告说，已在星期二（12日）批准在本地使用辉瑞（Pfizer）生产的新版复必泰（Comirnaty）冠病疫苗，适用于六个月及以上的人群。

新版疫苗将保留原版疫苗效益和风险平衡

这款疫苗针对当前传播的奥密克戎变种毒株，它在病毒不断进化的情况下，仍可继续发挥保护作用。 新疫苗含有可应对奥密克戎XBB.1.5变种毒株的新单价成分，而疫苗的质量、安全性和功效不受影响，即预计更新后的疫苗将保留原版复必泰单价疫苗的效益和风险平衡。

卫生科学局说：“在审查更新版疫苗时，当局参考了由原版复必泰疫苗积累的大量数据，以及新疫苗对主要奥密克戎变种毒株，包括XBB.1.5、EG.5和BA.2.86的免疫反应的额外数据。基于所有证据，以及药物咨询委员会和传染病专家小组的支持，当局的评估是，总体证据支持对更新版疫苗予以授权。”

当局强调，随着冠病病毒不断变种和出现新毒株，定期更新冠病疫苗以确保效能是必要的。这包括修改疫苗内的病毒毒株、抗原或编码序列，这同更新流感疫苗的做法相似。也同在本地注册其他疫苗和药物的情况一样，卫生科学局将积极监测和审查疫苗的效能和安全性，确保其益处大于已知风险。

卫生部长王乙康同日在脸书上说，新款疫苗预计在10月底运抵我国，届时卫生部将提供更多详情。

和之前的二价疫苗不同的是，更新版疫苗不再针对原始的冠病病毒毒株，因为原始毒株已不在社区中广泛传播。

王乙康：鼓励所有人尤其是年长者每年接种疫苗

王乙康指出，本地目前接种冠病疫苗的人数持续下降，意味着随着时间推进，新加坡人对冠病的抵抗力将减弱。他强调，冠病疫苗在防治策略中仍扮演重要角色，因此鼓励所有人，尤其是年长者每年都接种疫苗。

根据卫生部网站，通过冠病疫苗获基本保护的国人过去九个月一直停留在八成左右。

传染病专家梁浩楠说：“冠病病毒持续变种，这款新疫苗将更有能力应对现有毒株出现的变种。许多人过去一年来都没接种追加剂或染病，而冠病病毒可造成多次感染，因此更新版疫苗将能更好地保护公众免受感染或罹患重症，尤其在变种毒株已使二价疫苗的功效减弱的情况下。”