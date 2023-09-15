酒醉咬断劝架者手指 闹事客工判监10个月

在宿舍外喝得烂醉大喊大叫，挖土机操作员不满工友要求降低声量，与对方发生争执。另一名工友好心劝架，结果被操作员狠咬一口，左手食指手指头被咬断，留下永久性缺口。

被告是40岁的印度籍客工丹加拉苏，他承认一项蓄意重伤他人罪名，星期五（9月15日）在国家法院被判坐牢10个月。

受害者是50岁的印度籍客工纳戈兰，事发时是一名电气工程技术员。

案情显示，被告在2023年4月22日晚上10时左右，在加基武吉3道客工宿舍外的空地，与一群工友喝酒聊天。受害者当时也在场。

被告喝得烂醉，开始大喊大叫，引起一名工友不满，要求被告放低声量。被告听后，抬起手走向工友，却被后者连打几记耳光，两人遂动手打起来。

咬受害者手指不放 断指部位未寻获

受害者见状好心上前劝架，试图将两人分开，没料到在劝架时，受害者的手指不慎伸入被告口中，遭被告用力咬住。

被告和受害者摔倒在地，期间被告则仍咬着手指不放。一名工友见状，试图将受害者拉开，但却无能为力。在几秒钟后，受害者终于将手指拉出，但手指已经沾满鲜血。被告则逃回宿舍。

受害者事后用水冲洗伤口，赫然发觉手指头被咬断。受害者将手指包扎后，报警求助，并被送往樟宜综合医院急救。受害者被咬掉的手指部位并未寻获。

根据法庭文件，医生诊断后认为受害者左手的食指前端已处截肢状态，并建议受害者进行手术。受害者担心支付不起医疗费用拒绝就医，并在隔天（23日）办理出院，拿了14天病假。

控方指出，被告导致受害者永久失去部分手指，这将对身为技术员的受害者成永久的不便。此外，受害者也在过程中蒙受重大伤痛，控方因此要求法官判监至少10个月。

被告目前被关押，他通过视讯向法官求情，承诺不会再犯。他也表示很想念两个孩子，希望能尽早见到他们，恳求法官从轻发落。