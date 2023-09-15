财报表上伪造老板签名 审计助理被罚2万元

截止日期逼近，审计助理不堪重压，在兀兰威灵顿足球俱乐部和后港联队财务报表上伪造老板签名，被判罚款2万元。

马来西亚籍的被告刘志勇（34岁）面对两项伪造文件的控状，他于星期五（9月15日）在庭上承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

被告案发时在审计公司Chan Leng Leng & Co.担任审计助理，兀兰威灵顿足球俱乐部和后港联队都是公司客户。

根据控状，被告分别于2016年5月和6月，在上述两家球会2015财年的财务报表上假冒老板签名。

案情显示，2016年3月前，被告被安排负责审计兀兰威灵顿足球俱乐部2015财年的财务报表。由于被告当时得同时处理多项工作，被告在对方提供相关账目和文件后，迟迟未完成审计工作。

由于俱乐部须在2016年5月的月底向税务局提交财务报表，财务主管开始催促被告尽快完成审计，但被告一直拖到5月底才完成。

按照程序，被告在完成审计后，须将财务报表和工作底稿供老板审核并签署，才能够把财务报表交给客户。

来不及让老板审阅文件 被告伪造签名

然而，被告因为得赶着完成其他工作，最终来不及把文件交给老板审阅。在俱乐部财务主管不断催促下，被告不堪压力，决定伪造老板签名。

于是，被告复印俱乐部2014财年的审计报告，将老板签名裁下并贴在2015年的审计报告上。接着，他再复印该份报告，用钢笔临摹老板签名，让文件看起来没有复印痕迹，最后盖上2016年5月16日的印章，把报告连同财务报表送交俱乐部。

俱乐部并未发现财务报表是伪造的，于是将报表提交给社团注册局、税务局、警方执照及监管局，以及新加坡足球协会。

商业事务局调查后揭发被告罪行

2017年4月19日，新加坡体育理事会报警指中峇鲁足球俱乐部有财务违规的行为。在商业事务局展开调查后，被告的罪行被揭发。

控方指出，被告身为审计助理，明知财务报表会提交给政府机构，却违背职责伪造文件，干下的罪行更是难以被察觉，因此请求法官判他缴纳罚款2万元至2万5000元。

被告律师求情时说，被告是出于压力才犯案，并未获得任何利益，请求法官轻判。（人名译音）