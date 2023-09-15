上半年罪案增加5.4% 夜店非礼案倍增

随着公共娱乐场所全面恢复营业，今年上半年发生在夜间场所的非礼案共74起，和去年同期的36起相比，增加超过一倍。

新加坡警察部队星期五（9月15日）公布了2023年上半年的罪案数据。1月至6月，本地共发生1万零80起罪案，比去年同期的9568起增加5.4%，但和疫前2019年同期的1万2023起相比仍较少。

警方行动局罪案控制署助理局长鲁迪（Rudy Dzulkarnaen）警监说：“警方对于罪案上升至接近疫前的水平感到担忧。我们呼吁各社区伙伴和利益相关者与警方合作，一起预防、吓阻和揭发罪案。”

警方列出四类重点关注的罪案，即非礼、偷拍、商店偷窃和偷窃案（theft in dwelling）。由于这些罪案涉及公众利益，警方希望通过列出关注重点可提高公众的警惕性。

逾半数非礼案 受害者和嫌犯相识

警方今年2月公布2022年全年数据时，开始将诈骗和网络犯罪数据同其他罪案数据分开处理。在今年上半年，上述四类更受关注的罪案中，非礼案有757起，和去年同期的751起相近，占上半年罪案总数的7.5%；当中，超过55%案子（417起）的受害者和嫌犯相识。

随着公共娱乐场所全面恢复，发生在夜间场所的非礼案从去年同期的36起，急升超过一倍至74起。此外，发生在公共交通工具上的非礼案件也增多了，去年上半年有84起，今年同期有97起。

向更多夜店与顾客推介智慧泡夜店运动

针对夜间场所，警方在今年1月推出了第三届“智慧泡夜店运动”（Smart Clubbing Campaign），目的是提醒有关业者和顾客，确保公共娱乐环境安全是有关各方的共同责任。

警方发言人回复《联合早报》询问时说，公共娱乐场所普遍接受智慧泡夜店运动所推广的罪案预防措施，包括部署足够和容易辨认的安保人员、 加强安检工作如扩大场内监控电眼的部署和覆盖范围等， 以及制定新措施来维护安全与秩序。

“警方将继续与公共娱乐业安全监督小组合作，向更多公共娱乐场所和其顾客推介智慧泡夜店运动，并制定新措施来减少罪案。有兴趣加入的业者可到最靠近的邻里警局查询详情。”

至于公共交通，警方发言人透露，当局今年内将在地铁上推出主题车厢，在设计上加入警戒信息，提升公众对非礼案的警惕意识。同样的信息也会通过地铁站和巴士转换站传达。

今年上半年发生224起偷拍案，比去年同期的220起略增。当中73起发生在住宅，40起发生在购物场所。

当局呼吁非礼和偷拍案的受害者要尽快报警，以便警方迅速对涉案者采取行动。此外，受害者若能够提供嫌犯的外表、衣着或身高等特征，可大大协助调查工作。