【早知】实名登记“太空卡” 犯罪团伙最爱？

诈骗来电防不胜防，公众熟知有“+65”前缀的电话很可能来自骗子之后，不法之徒马上改变手段，开始收购注册在他人名下的电话卡，即俗称的“太空卡”。这么一来，不法之徒就可混入人群中，在隐去“+65”前缀的情况下，以普通电话号码继续行骗。

“太空卡”是什么？

根据规定，注册新加坡电话号码须出示公民或永久居民身份证、工作准证或护照实名登记，年龄15岁以上且最多只能注册三张电话卡。

通过其他非法手段取得的电话卡，都被称为“太空卡”，新用户直接“沿用”登记在别人名下的电话卡，执法单位较难凭“太空卡”和通话记录追查用户，它因此为诈骗团伙或大耳窿等犯罪团伙提供了匿影藏形的“便利”。

“太空卡”从何而来？

一些电信零售商或电话摊位为了多赚钱，暗地里把顾客的资料留下，另行注册电话卡，再以高价卖给欲保持匿名身份的客户，赚取差价。即将回国的外籍客工和学生等，也可能将个人资料或已注册的电话卡卖出赚快钱，这些电话卡随后就流入黑市成为“太空卡”。

根据规定，注册新加坡电话号码须出示公民或永久居民身份证、工作准证或护照实名登记，年龄15岁以上且最多只能注册三张电话卡。（邝启聪摄）

什么群体需要“太空卡”？

除了诈骗团伙，以及发送非法产品广告短信的黑商有“太空卡”的需求，一些无法用自己的身份注册的群体，如客工或无法上岸的船员，都会购买“太空卡”联络亲友。

2020年，乌节路一手机店老板就利用之前的顾客资料购入242张电话卡，由代理卖给因疫情不准离开宿舍的客工；同年，海军部路一船厂零售店老板也利用他人身份注册617张“太空卡”，通过代理转卖给船坞抵岸后没有获准上岸的船员。一部分“太空卡”过后都被用来从事非法勾当。

当局采取什么措施应对？

根据资讯通信媒体发展局网站，当局2019年起，已主动屏蔽那些已知或特定的诈骗电话，例如冒充紧急服务的电话。

2020年起，当局将所有国外来电都标注“+”前缀，让公众提高警惕。同时，也利用模式识别技术来拦截自动语音电话（robocalls）。

2022年起，当局屏蔽来自海外的诈骗座机电话和手机号码。日后，当局或给予公众不接国际来电的选项。