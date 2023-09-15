无“+65”也或是诈骗电话 资媒局收紧注册电话卡要求

诈骗来电不一定带有“+65”前缀，不法之徒紧跟事态调整行骗伎俩，通过收购非法注册电话卡来浑水摸鱼。为了对付诡计多端的骗子，当局在加强取缔及注销可疑电话卡之余，也指示电信公司收紧零售商注册电话卡的要求。

诈骗模式演变 不法分子购买太空卡拨打电话

《联合早报》近期陆续接到读者通报，指现在诈骗来电越来越难识别。以往带有“+65”前缀或长串号码的国外来电基本都是诈骗电话，人们大多数时候可规避被骗风险。如今来电虽陌生，却是本地号码，电话另一头的“执法人员”“家人”“朋友”，可能是老千乔装的，防不胜防。

记者在Telegram搜索，找到至少四个转卖非法注册电话卡（俗称“太空卡”）的群组，各家电信服务公司的卡都有，包括第一通、新电信、星和与TPG，主打电话号码已预先注册且匿名隐秘，并特别标注“不是诈骗”。

据统计，这些太空卡的单价从55元至80元不等，皆提供大量的移动数据、通话时间和短信额度，批量购买还能享有折扣，也接受加密货币付款。

一般相信，在当局不断宣导如何反诈下，公众已普遍不接带有“+65”的电话，不法分子无缝可钻，转而购买太空卡鱼目混珠。

资媒局：已要求电信公司收紧注册号码要求

对于诈骗模式演变，资讯通信媒体发展局发言人答复《联合早报》询问时说，政府一直大力侦查诈骗团伙的新作案手法，目前确实观察到一些骗子转用本地电话号码来拨打诈骗电话，这些来电不会带有“+65”前缀。

发言人指出，资媒局为此已要求本地电信公司收紧注册电话号码的要求，以防止不法零售商滥用电话卡，相关应对措施正逐步实施中。

例如，资媒局目前禁止电信公司和相关的零售商手动输入用户资料，而是必须通过扫描用户的身份信息进行注册；零售商也不得在系统中保存用户的身份信息，以防遭人滥用。

发言人说：“资媒局将继续与电信公司合作，推出进一步的措施，以遏制骗子滥用电话卡注册，以及使用电话卡来干案。此外，我们也建议公众看好自己的身份证，尤其是注册电话卡时要避免被人错误使用。”

警察部队称上半年注销逾3700个号码以防诈骗

警察部队日前公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据时说，反诈骗指挥处与本地电信公司和电子商务平台等利益相关者密切合作后，1月至6月已注销超过3700个电话号码，以及1万零300个WhatsApp账号，防堵诈骗。此外，警方也删除了超过1500个相信用于诈骗的网名和广告。

今年3月至5月，警方在全岛展开两次大型扫荡，捣毁八个电话店，16名店主和助理正在助查，他们涉嫌提供已注册的预付电话卡，让不法分子匿名通信来进行无照放贷、诈骗和色情等非法活动。超过110名电话卡注册者因违规获取电话卡被查，1900多个电话号码被当局注销。