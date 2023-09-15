东海岸公园新养生园 身心灵“保健”好去处

东海岸公园新添一个养生园，除了有为各个年龄层打造的包容性健身区，也设有可以让访客放松身心的康疗花园。

由国家公园局与国际咨询公司毕马威合作建设的毕马威养生园（KPMG Wellness Garden）星期五（9月15日）正式开幕。这个占地1.1公顷、面积相当于1.5个足球场的综合花园内，设有亲自然游乐园林、康疗花园、自然健身区和一条池塘小径，地点在东海岸公园D5停车场旁。

其中，康疗花园面积1600平方米，采用海岸风格设计，鼓励公众亲近大自然，从而舒缓身心。架高的行人走道连接轮椅坡道，让到访的公众可以无障碍在园中畅游。

亲自然游乐园林占地1300平方米，当中一些游乐站的设计也照顾到行动不便人士的需要，如坐在轮椅上也能“跳”的蹦床（trampoline），以及为方便使用轮椅的儿童而抬高的游戏沙盘（sand table）等。

当局希望2030年能有30个康疗花园

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮出席开幕典礼并致辞时说，我国目前有10个康疗花园，当局希望最迟在2030年，能有30个康疗花园。

英兰妮星期五也发布了由隶属国家发展部的宜居城市研发中心出版的《城市系统研究：为健康与福祉规划城市》（Urban Systems Studies: Planning a City for Health and Well-being）。

她说：“我们鼓励在建筑环境中采取通用设计，让我们的基础设施和公共空间满足各种人群的生理、心理和社交需求。”

毕马威新加坡主管合伙人王邦泰发言时说，毕马威未来五年将继续支持公园局的治疗性园艺（therapeutic horticulture）项目。他说：“这个花园不只是一个项目，而是一项我们将继续突破界限、用创意思维与客户及社区合作的承诺。”

曾是玻璃安装工的郑和安（62岁）10多年前因一场意外而半身不遂，如今仍须定期接受康复治疗，平时在外靠电动轮椅代步。他星期五在义工的陪伴下，来到毕马威养生园参加香囊制作工作坊。郑和安受访时说，养生园的环境令人赏心悦目，他期待下次也能带八旬高龄的母亲来这里走走看看。