新报业媒体下月首次携手合办“亚洲前瞻峰会”

回顾建国总理李光耀的世界观

新报业媒体旗下三家旗舰报章《联合早报》《海峡时报》《商业时报》将首次携手合办“亚洲前瞻峰会”（Asia Future Summit），邀请20多位新加坡和国际政要、知名学者及商界领袖，探讨攸关新加坡和亚洲的地缘政治、经济和社会议题。

这场精英荟萃的峰会将于10月4日至5日在新加坡召开，以建国总理李光耀百年冥诞为契机，主题是“回顾建国总理李光耀的世界观：探讨新加坡和亚洲如何在动荡的时代构建未来”。峰会旨在透过激发思考的对话，推动理解当下这个动荡和不确定的时代，并为新加坡和亚洲探索前行的道路。

为期两天的峰会将探讨三个主要议题，分别是“在地缘政治紧张的局势中寻求平衡”、“在经济不确定中保持灵活”，以及“社会变迁中开辟新路”。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤将出席10月4日的开幕对谈，李显龙总理将出席10月5日的闭幕对谈。

峰会也安排一场纪念讨论会，回顾李光耀对亚洲与国际关系发展的贡献。参与者是李光耀有直接接触的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、澳大利亚前总理霍华德，以及马英九文教基金会创始人兼董事长马英九。

此外，华侨银行集团行政总裁黄碧娟、亚洲协会美中关系中心主任夏伟（Orville Schell）、南京大学国际关系学院执行院长朱锋也将出席峰会。

新报业媒体集团总裁张丽琳说，新报业媒体及其旗舰报章一直在积极构建思想领导平台，展示不同的观点并促成平衡和建设性的讨论。“我们很高兴举办2023亚洲前瞻峰会，该峰会将就当今时代的全球挑战进行广泛的对话。 ”

华文媒体集团社长李慧玲说：“建国总理李光耀是把新加坡放上世界舞台的人，国际上也备受尊重。我们正进入一个充满未知和矛盾冲突的时代，这个时候值得回顾李光耀的世界观和他扮演的角色，同时探讨现状和展望未来。”

李慧玲介绍，作为新报业媒体的三份旗舰报章，《联合早报》《海峡时报》和《商业时报》从去年就开始策划这个双语论坛，整个论坛的议程经过仔细思考，设法邀请不同国家和地区的主讲者谈不同的课题。“我们希望这个论坛能擦出火花，呈现不同的观点。”

英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑黄维光说，在不断加剧的地缘政治紧张局势、不确定的经济环境和不断变化的社会条件中寻找新加坡和亚洲的前进道路时，“我们必须对看待世界的不同方式保持开放态度，并促进人与人之间深入而有意义的交流。 ”

《海峡时报》总编辑何仲伟表示，希望通过今年的峰会，为亚洲在世界增长故事中的中心地位提供背景和色彩，也对我们面临的挑战进行切实和诚实的评估。

三家媒体合办的“亚洲前瞻峰会” 未来将定期举行。今年的峰会预计有约300人受邀出席，受邀者包括来自公共、私营和民间部门的思想领袖和高级代表。本届峰会由华侨银行荣誉呈现。