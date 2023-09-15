李光耀思想具现实意义 学者：今时今日仍适用

建国总理李光耀在新加坡独立初期提出的许多想法仍具现实意义，他的观点和演说也值得人们继续研究和反思。

巡回大使、新加坡科技与设计大学李光耀创新城市中心教授陈庆珠受访时指出，李光耀认为社会凝聚力和打造多元种族唯才是用制度是新加坡成长和进步的核心因素，新加坡要想生存和繁荣就必须“做到非凡”，以及必须让新加坡人获得最好的教育，这些看法至今仍然适用。

何伟伦：对人性社会政治与国际秩序见解具重要意义

新加坡国立大学李光耀公共政策学院实践型副教授何伟伦则认为，李光耀对人性、社会、政治和国际秩序的见解至今仍然具有重要意义，但他在具体经济事务、社会、安全或地缘政治上的立场，未必全盘适用于当今的新加坡或其他国家，“因为新加坡和这个世界已经发生了很大的变化”。

至于李光耀的思想要怎么传承，陈庆珠认为可以借助史书、电影和博物馆的叙事，但更重要的是实践这些治国原则，有意识地让它们发挥作用。何伟伦则强调要提供背景资讯让年轻一代了解当时的新加坡，帮助他们更好地理解建国总理的决定和言论。

《100年后新加坡还存在吗？》的编辑顾问、前国会议员成汉通说，李光耀曾经预见到在他离世后，人们会追溯他的事迹，得出对他的结论。“我们在纪念他的百年冥诞时，以这个发人深省的问题作为书名，同时列出他担任总理期间制定落实的政策，就是在探讨哪些政策是今时今日还适用的。”

在李光耀公共政策学院任教的许木松指出，李光耀意识到，无论是地位最高的政治人物，或是每一名普通新加坡人，他们的所作所为都会影响国家的形象和声誉。他分析：“李先生贯彻了这种心态，无论在全球论坛上向数千名观众发表主题演讲，还是接受有影响力的国际媒体深入采访，他都会做好准备，以出色的表现宣传国家。”

郑德源：劳资政指导原则与工业仲裁庭等构想令我国获益

全国职工总会助理秘书长郑德源认为，李光耀提出劳资政委员会、劳资政指导原则，以及工业仲裁庭等构想，让我国获益不浅。

他举例，1972年成立的全国工资理事会，就是劳资政委员会和劳资政指导原则构想的首次实践。“劳资政伙伴现在还会坐到一起，为全国制定指导原则，我们也看到这些原则，过去如何指导我们前进，以及帮助国家克服无数次经济衰退的困境，包括最近的冠病疫情。”