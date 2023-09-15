李光耀理念应对国内外挑战仍有效 黄循财：也须审视政策酌情改进

已故建国总理李光耀秉持的多元种族、平等、唯才是用等价值观和原则是新加坡成功的基石。面对一个更多变且不确定的世界，以及国内社会变化，新加坡须重新肯定核心价值观，同时勇于做出改变，重新审视并在必要时改进政策。

副总理兼财政部长黄循财星期五（9月15日）出席在中华总商会举行的捐款递交仪式时强调这点，呼吁各方维护新加坡多元种族社会的团结。

五商会社团筹逾千万元 收集超过21万个签名向李光耀致敬

代表我国四大种族的商会和社团——新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新加坡马来商会、新加坡印度商会，以及新加坡欧亚人协会今年8月携手展开“饮水思源、共育贤才”活动，为“李光耀百年树人基金”筹款，支持资助弱势学生的项目和青年领袖计划。不到一个月，这五个商会和社团筹得超过1000万元，并收集超过21万个签名，向李光耀致敬。

黄循财致辞时说，星期六（16日）是李光耀的100岁冥诞，是个反思新加坡建国理念的时机。李光耀和其他建国元勋努力建设一个多元种族国家，让各族群和谐生活，互相支持。不同种族的同胞一起欢庆节日，各族群的自助团体和机构携手帮助弱势群体，建立起来的团结精神已成为新加坡基因，但也容易被视为理所当然。

一些国家因差异形成社会分化，这并没有发生在新加坡。“我们在差异中找到力量，这是新加坡的独特之处，我们须珍惜并继续在每一代加强多元文化和团结精神。”

须有勇气改变 不可能事事一成不变

黄循财提醒，受地缘政治竞争和保护主义升温的影响，新加坡将面对一个更多变且充满不确定因素的世界，同时须应对国内社会变化的挑战，包括老龄化趋势。面对这些趋势，新加坡须重新肯定让我国成功的核心价值观。

“与此同时，必要时我们也须有改变的勇气。我们须适时审视设想和政策，根据情况改进，不可能事事一成不变。”

黄循财说，这也是李光耀的处事原则，他以新加坡人的利益为考量，保持开放态度，在必要时做出改变。他举例说，当有者反对在新加坡主办世界一级方程式赛车（F1）时，李光耀后来改变决定，赛事在本地举办至今，为新加坡带来好处。他也改变主意，使我国落实建造赌场和综合度假胜地的计划，为人民创造许多好的工作机会。

黄循财指出，我国须反思应维护哪些价值观、应做出哪些改变，这也是政府展开“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的其中目的。政府与民众交流，探讨如何改进政策，致力于更新社会契约。

然而，这项运动不仅关乎政府能做的事，也须要全民参与。他鼓励在场的商会和社区组织发挥影响力，发起如“饮水思源、共育贤才”的民间活动，加强各阶层的凝聚力。各组织可以合作帮助企业走出国门、栽培青年，或加强多元种族精神等。

高泉庆：鼓励年轻一代追思李光耀价值观及原则

由本地商业领袖发起的“李光耀百年树人基金”今年5月30日正式启动，当时已筹集超过8000万元。中华总商会会长高泉庆说，捐款将用来支持教育事业，培养国家栋梁。“我们尤其鼓励年轻一代通过活动，追思李光耀先生的贡献、价值观及原则，这些要素对新加坡当前和未来发展仍然重要。”

200多名商会、社团和学校等代表出席了星期五的活动。中正中学（义顺）是其中一所参与签名活动的学校。在该校修读华文的印族学生丽蒂（15岁）受访时说，李光耀在建国时遇到困难没有放弃，他的精神值得年轻人学习。