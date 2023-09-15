国会周一复会聚焦幼儿园虐童

国会星期一（9月18日）上午11时30分复会，国会议员将针对多项课题提问，包括近期发生的幼儿园虐童事件、新宣布的组屋分类框架，以及约200名新加坡人的名字因不在选民册上，无法在本届总统选举投票。

根据星期五（15日）发布的国会议程，132道口头询问中，其中32道有关8月间爆出的巨额洗黑钱案，另有21道则针对幼儿园虐童案。

三巴旺集选区国会议员傅丽珊询问社会及家庭发展部能否提供幼儿园教师涉嫌虐童案的调查进展、幼儿培育署会如何改善幼儿园教师的师资和孩童的整体安危，以及有关当局会如何保护举报者。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士则提问，受影响的孩童和家属获得哪些辅导和精神健康上的援助，以及社会及家庭发展部会如何与学前教育中心合作，确保有一套精神健康的程序，协助经历虐待或创伤的孩童。

麦波申区议员陈佩玲询问现有的5000元罚款和缩短执照的做法是否足以惩戒疏忽的学前教育中心业者，以及是否有必要加强惩戒措施。

新加坡前进党非选区议员潘群勤则询问社会及家庭发展部会否考虑提前学前教育中心和幼儿园安装闭路电视的期限。

馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院8月底先后传出教师粗暴对待数名孩童事件，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。涉案的33岁女教师林敏（译音）和48岁女教师皆被警方逮捕，其中林敏在8月30日被控上法庭，案件展期过堂。

另外，国会反对党领袖毕丹星询问国家发展部，在新的政府组屋预购组屋分类框架下，给予优选和黄金地段组屋的额外津贴预计会带来哪些财政影响。

蒙巴登区议员林谋泉则问当局会否调低单身者购买预购组屋的年龄限制。

李显龙总理8月20日在国庆群众大会上宣布，从2024年下半年起，新组屋将分为标准、优选和黄金地段组屋。地段越好，买屋津贴越高，确保人们负担得起，但转售限制也更严格，以避免买家不公平地获取暴利，优质地段也不会成为高收入者集居的地方。

裕廊集选区议员陈有明医生则提问在今年的总统选举中，有几个投票站的电子登记仪器出现技术问题，以及当局如何确保所有投票的选民资料都正确被记录。

三项法案将提出一读，包括所得税（修正）法案、自由贸易区（修正）法案和社团（修正）法案。另三项法案将进行二读，包括移民（修正）法案和儿童培育共同储蓄（修正）法案。

阿裕尼集选区议员林瑞莲也会提出休会动议，探讨公平对待因诈骗和恶意软件蒙受损失的银行客户。