纪念百年冥诞 李光耀首座铜像当年原模赠驻法大使馆

2013年，为了祝贺建国总理李光耀90岁大寿，相信是本地第一座的李光耀半身铜像在新加坡科技设计大学亮相。时隔10年，在纪念李光耀的百年冥诞之际，当时用来制作这个铜像的赤陶模型，如今赠予新加坡驻法国大使馆。

李光耀铜像这份生日礼物，当时由法国里昂—新加坡协会联合里昂直辖市政府赠送，邀得法国知名雕塑家凯奴（Nacera Kainou）制作，彰显新法两国的友谊。

半身铜像高90公分、宽60公分、重达80公斤，目前还安置在新加坡科技设计大学的李光耀创新城市中心。

配合李光耀百年冥诞，里昂—新加坡协会把雕塑家凯奴当时用来制作铜像的赤陶（terracotta）模型，赠与新加坡驻法国大使馆，并在大使馆的大厅内摆放。一些记录李光耀和夫人与法国前领导人的旧照片也会一同展出。

在星期三（9月13日）举行的揭幕仪式上，新加坡驻法国大使符秀丽说：“我们感谢里昂—新加坡协会赠送这份珍贵的礼物，这是两国和两国人民之间友谊长存的象征。

配合百岁冥诞 多项民间活动向李光耀致敬

配合星期六（16日）李光耀百岁冥诞，本地民间也发起多项纪念活动，纷纷推出不同主题的展览、视频、实体活动等，向李光耀致敬。

李光耀服务了60年的丹戎巴葛区也举办不少活动，包括记录李光耀社区服务点滴的展览，以及展出李光耀相关艺术品。

丹戎巴葛基层星期六会在纪念李光耀百岁冥诞的同时，欢庆布莱平地（Blair Plain）受保留地区100周年。活动将以传统娘惹长桌宴（Tok Panjang）的形式进行，除了有娘惹风味美食，也会有现场表演和周边活动。

阿裕尼集选区与后港区基层组织星期六上午则在实龙岗民众俱乐部，为一个讲述李光耀贡献的视频举行首映会。250名受邀嘉宾将出席这场活动。

这段40分钟视频的主人翁是两名小学生，她们走访了阿裕尼与后港的不同分区，向居民、宗教与社区领袖深入了解李光耀所留下的宝贵遗产。

除了社区活动，本地机构也以其他方式纪念李光耀在各领域的贡献。

我国航空业能蓬勃发展、樟宜机场成为世界级航空枢纽，这些都得归功于李光耀。他早年大胆决定把机场从巴耶利峇迁到樟宜，标志着我国航空史上的一个关键时刻。

从星期六起至9月30日，星耀樟宜将设免费的互动展览“追逐梦想的勇气—樟宜机场的故事”（The Courage to Dream – The Making of the Changi Airport Story），以纪念李光耀的远见卓识、胆识和信念。

这个展览分六个互动区，展示了一些鲜为人知的档案内容，一览我国航空业从1970年代发展至今的历史，以及往后的重大发展。

稀有花卉命名李光耀君子兰 本周滨海湾花穹盛开

把新加坡打造成花园城市，也是我国“首席园丁”李光耀的愿景。

由公众亲自培育并命名为“李光耀君子兰”的花朵，自去年赠给滨海湾花园后，首次于本周盛开。（新加坡滨海湾花园提供）

一名旅居国外的公众把一株自己杂交培育的稀有君子兰（Clivia），命名为李光耀君子兰，以纪念李光耀在我国绿化方面的贡献。他去年6月把这株君子兰赠予滨海湾花园，花朵现种植在花穹的南非花园里。

这株君子兰在抵达新加坡后，本周首次开花，鲜黄色的花朵预计会在未来七天继续盛开。