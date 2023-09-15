政府：《基本收入标准2023》 提供额外参考 未必准确反映本地住户需求

《基本收入标准2023》研究报告提供了额外参考内容，聚焦新加坡人对生活水平的期望和诉求，但政府认为，研究结果不一定准确地反映本地住户的基本需求。

由新加坡国立大学李光耀公共政策学院和南洋理工大学等机构的学者，于星期四（9月14日）发布《基本收入标准2023：物价高涨下的住户预算》报告。研究发现，我国整体通货膨胀率从2020年至2022年为8.6%，本地住户维持基本生活水平的预算因此必须增加4％至5％，才能应付物价上涨。

研究纳入首饰香水海外度假等非必要开支

不过，财政部、人力部，以及社会及家庭发展部在联合文告中回应研究结果时说，报告采用了在英国开拓的研究方法，也利用公开可得的数据，以及一些简化的假设。政府在2021年的《基本收入标准》报告推出时，已经指出研究的局限，但这些局限仍出现在今年的报告中。

文告指出，“基本收入标准”（Minimum Income Standards，简称MIS）研究方法取决于受访者的背景和群体动态。由于讨论小组包括高收入参与者，研究结果未必能真实反映本地住户的基本需求。例如，研究中纳入MIS计算的元素包括首饰、香水和海外度假等非必要开支。

报告假定低收入家庭所获援助 和中等收入家庭一样

文告也提到，研究报告假定低收入家庭能获取的财务援助会和中等收入家庭一样。但实际上，低收入家庭可获取更多财务援助。“（报告）存在一个风险，即高估所需的基本收入，以及没有充分显现低收入家庭能获取的政府资助。”

根据财政部、人力部，以及社会及家庭发展部的分析，与其说研究报告建议的每月约1680元人均MIS预算反映一个比较基本的需求，不如说它更接近一个有孩子家庭的每月人均消费。这笔每月人均消费是1650元。

《基本收入标准2023》研究员做研究时，与大约300人进行小组讨论，并且在与受访者达致共识的情况下，整理出必需品清单。研究员进而根据这些必需品的价格，推算出不同类型住户每月所需的预算。

根据报告，一个双亲家庭如果有两个孩子分别就读小学和中学及以上，每个月需要6693元才能满足基本生活需求；以一个有一名学前幼童的单亲家庭来说，每月需要3369元；至于年满65岁的单身年长者，每月则需1492元。

三个部门指出，《基本收入标准2023》为新加坡人的期望和诉求提供了额外参考数据。这些期望和诉求会继续随着时间改变。政府会定期检讨援助范围和覆盖面，确保它们足够并与时俱进。