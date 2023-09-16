优先收听《硬道理》 《早报》有声书再现“与李光耀对话”

今天是建国总理李光耀的百岁冥诞，《联合早报》在这一天推出中文版《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》（简称《硬道理》）有声书。这本书原本有一半篇幅以问答体方式记录李光耀与采访者的谈话内容，有声书的方式正好可以再现与李光耀的对话。

《联合早报》订户即日（9月16日）起可以在早报网站和早报应用优先收听有声书的内容，有声书的购买方式将在较迟时候公布。2011年首次出版的《硬道理》的实体书中文版也会重新出版，最新版本9月底在各大书局发售。

韩咏梅：用听觉体会关于生存的思考结晶

有声书顾问、《联合早报》执行总编辑韩咏梅受访时指出，温故知新是重要的前进力量，《硬道理》除了值得再版，更值得用一种新的方式去接近读者。她说：“硬道理不是生硬的道理，而是关于生存的思考结晶。我们决定制作有声书，让大家用听觉，更浸濡式地去读这本书，体会这些道理，然后转化为可以与时俱进的生存之道。”

有声书由《联合早报》音频组录制，配音者是旅居香港40多年的本地著名朗诵家张妙阳、96.3好FM电台主持人王德明，以及《联合早报》执行编导林琬绯。

旅居香港40多年的本地著名朗诵家张妙阳为《硬道理》有声书中的建国总理李光耀配音。（联合早报）

为李光耀配音的张妙阳目前是香港凤凰卫视播音指导，也是香港普通话朗诵艺术研究会会长暨中国大陆13所大学的客座教授。

从事广播工作近30年的王德明则是首次参与有声书录制。他说：“通过录制有声书，让我进一步认识建国总理李光耀先生的丰富多彩的人生经历。”

96.3好FM电台主持人王德明说，他通过有声书的录制，进一步认识建国总理李光耀丰富多彩的人生经历。（联合早报）

林琬绯曾任《联合早报》驻台北特派员、报业传讯优频道新闻主播。她也是《硬道理》中文版的翻译者之一，并曾参与李光耀系列书籍与节目的中文翻译。

她说：“当年参与这本书的翻译工作，得更专注于揣摩建国总理的思维、心态、语气口吻。而今为提问配音，化身采访团队想象记者在建国总理面前该有的不亢不卑、无畏惧又不失敬的姿态和自信，前者更难一些，后者反倒挺享受。两种挑战都很有意思。”

《联合早报》执行编导林琬绯曾经参加《硬道理》中文版的翻译工作，这次为有声书中的提问配音。（联合早报）

李光耀1923年9月16日出生，今年是建国总理的百年冥诞，本地已经举行了好几场探讨和反思李光耀思想的活动。

这包括李光耀创新城市中心、新加坡科技设计大学、李光耀公共政策学院和新加坡政策研究所8月14日联合举办的“重新创造命运：李光耀先生诞辰100周年会议”，探讨小国在地缘政治紧张局势、经济碎片化、气候变化、科技的颠覆性影响等诸多挑战中如何续写新页。

劳资政集体合作组织9月6日也举行“铭记李光耀”对话会，邀请林文兴、林瑞生，以及李庆言三位与李光耀有过接触的劳资政机构前领导人，讨论建国总理如何促成本地独特的劳资政合作制度。

由民间发起出版和资助，收录种族和谐、法治之邦和居者有其屋等李光耀为人熟知政策的新书《100年后新加坡还存在吗？》，也先后在7月26日和9月9日举行了发布会和导读会。

《还是硬道理吗？》专题页线上收听有声书

从9月16日起，《联合早报》订户可上《还是硬道理吗？》专题页（https://www.zaobao.sg/specials/lee-kuan-yew-hard-truths），收听《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书。

精装版508页的《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》定价为S$37.29（不包括消费税），9月底在各大书局发售。读者也可上Amazon.sg及Zshop 集品店（https://zshop.zaobao.sg/products/lee-kuan-yew-hard-truths-to-keep-singapore-going-second-edition）订购。有声书的购买方式日后公布。