频骚扰陌生人 阿叔推女DJ打少女头判监四周

在商场推了男童一把，再向其父爆粗口，一个月后又在另一商场敲打13岁少女的头，然后推搡女DJ，阿叔频频无故骚扰陌生人，星期五（9月15日）被判监四周。

被告欧清财（52岁，音译）共面对五项控状，控方以包括刑事暴力和抵触防止骚扰法令的三项罪行提控他，余项控状交由法官下判时一并考虑。

根据案情，今年6月29日傍晚5时45分，一名37岁男子带着两名分别为七岁和八岁的儿子，在怡丰城二楼迎面遇到被告。被告在经过他们时，推了七岁男童，所幸男童未受伤。

男子走近被告，还未开口说话，被告就已经爆粗口，男子于是推了被告，导致被告跌在地上。

男子因不想把事情闹大，带着两名儿子离开现场，不过被告却跟着他们，从二楼一路尾随到地下层一楼的停车场，还边走边对男子骂粗话，甚至挡住男子去路。男子在过程中推了被告，也踢了他。

正好警员在商场巡逻，被公众告知被告和男子的纠纷，于是马上前往停车场。

当警员正和男子说话时，被告大喊福建粗话，手指也指向并触碰到男子脸部，男子因而向被告颈部挥拳。

另外，案情也指出，今年7月26日下午4时18分，两名分别为13岁和14岁的少女在爱雍乌节地下层一楼的电动扶梯附近说话，被告走过两人时，举起左手，拍打了13岁少女的后脑后离开，少女因此受到惊吓。

两个女生于是跟着被告到地铁站，结果目睹他推搡48岁的女DJ Cheryl Miles。

乌节路地铁人员因此报警，被告在8月1日被逮捕。

心理卫生学院的评估报告显示，被告犯案时并没有神志不清。

完整报道，请翻阅2023年9月16日的《新明日报》。