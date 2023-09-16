“茨园日”活动献爱心 也向建国总理致敬

星期六（9月16日）是已故建国总理李光耀的百岁冥诞，庆祝成立八周年的茨园民众俱乐部在常年的“茨园日”活动上安排歌唱节目，让居民欣赏本地经典歌曲，并播放纪念短片，向李光耀致敬。区内有需要的孩童也获赠文具礼包。

宏茂桥—后港基层组织发起的“背着书包上学去”（Bag-To-School）计划推出至今六年，今年有50名就读人民行动党社区基金会（PCF）幼儿园和幼乐园（My First Skool）的孩童受惠。这些明年上小学一年级的学生各获得总值50元的书包和文具等。这个计划由居民捐助。

今年，受惠孩童也绘制展示区内地标的图画，为社区筹款。捐献50元的人各获得学生的一幅作品，筹得的2500元将捐给宏茂桥—后港公民咨询委员会社区发展福利基金。

在星期六的活动上，受惠孩童和家长也享用埃科菲厨皇协会厨师准备的意大利面便当和酸奶甜点。孩童帮忙点缀甜点并呈给父母品尝，以表达谢意。

也是宏茂桥集选区基层组织顾问的李显龙总理出席活动，与受惠家庭交谈。他之后与居民一同观赏歌唱表演，艺人和义工带领居民合唱首首经典歌曲如《小人物的心声》、Rasa Sayang和《家》等。

现场也播放短片，展示李光耀1959年至1990年任职总理期间的照片，并配上国庆主题歌“The Road Ahead”。

宏茂桥—后港基层组织顾问杰乐·大卫指出，李光耀重视人民和社区建设，“茨园日”是让各族群居民同欢庆的时刻，希望通过这个活动向李光耀致敬，感谢他把新加坡打造成今日的和谐社会。

居民干潍纶（39岁，厨师）的儿子是“背着书包上学去”计划的受惠者。他受访时说：“礼包多少能帮儿子为上小学做准备。与孩子一起吃便当，这样的亲子活动很不错。儿子能帮忙准备食物，也挺开心的。”