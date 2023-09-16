加强恐怖袭击应对能力 波那维斯达启动社区急救圆桌会议

一连串巨大的爆炸声响彻荷兰村，庆祝圣诞的欢乐夜晚忽然变成了一场噩梦。随之而来的是人们因受伤而痛苦尖叫，幸存者则在惊恐中茫然无措。不计其数的受害者困在倒塌的建筑里，水电设施也因此中断，整个地区顿时陷入黑暗。

当局接着迅速展开调查，约三小时后，内政部将事件列为恐怖袭击。社区基层组织顾问召集人民协会社区危机应变指挥中心和危机管理委员会，以及社区急救圆桌会议（Community Response Roundtable，简称CRRT）的伙伴合作展开救援工作。

以上叙述是波那维斯达（Bouna Vista）星期六（9月16日）启动社区急救圆桌会议的恐怖袭击模拟情景，旨在加强社区对于恐怖袭击的应对能力。

社区基层顾问和有关机构如国家环境局、陆路交通管理局、社会及家庭发展部、飞跃社区服务中心代表都参与了这次的会议，通过各方协作和沟通，探讨应对的策略，进一步加强社区对恐怖袭击的危机应对能力。

波那维斯达社区紧急应策与参与委员会主席俞再庆说：“当恐怖袭击或灾难发生时，委员会将负责协调工作，根据需求向社区伙伴如民防部队、学校、居民联系网或宗教组织求助，尽力帮助受难者回归正常生活。”

也是丹戎巴葛集选区基层组织顾问的教育部长陈振声说，尽管当局努力做好预防工作，新加坡仍可能面对恐怖袭击。遭遇危机时刻时，人们之间的团结和当局的事前应对准备是最重要的。

“圆桌会议讨论的重点不是我们应该如何防止恐怖袭击发生，而是当它真的不幸发生后，社区伙伴要如何做好准备来应对，让大家在最短时间内从伤痛和恐惧中恢复正常生活，不让恐怖分子成功破坏社区的运作。”

新加坡夜生活娱乐总商会会长纳森（Nasen Thiagarajan）说，餐饮业作为人群聚集的场地，很有可能会成为恐怖袭击的首要目标。“通过圆桌会议，我们深入了解各个社区伙伴扮演的不同角色，只要每人出一分力，就可以快速应对紧急情况，而不是只依赖警察和民防部队来救助。”

“社区急救圆桌会议”由内政部和人协拓展，旨在各区推出计划，加强区内的紧急应对能力。目前全国各区已共启动24个圆桌会议。