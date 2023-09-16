尚穆根：网络激进化加剧本地恐怖威胁

本地越来越多年轻人通过社交媒体接触到激进观点，网络激进化使新加坡面对的恐怖威胁加剧。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（9月16日）在内政部慰劳社区义工的午宴上致辞时说，恐怖分子和极端分子如今越发擅长通过社交媒体，针对年轻人散播激进思想。

自2015年以来，共有49人因自我激进化而在内部安全法令下接到限制令或拘留令。其中，约25%或11人小过20岁，五人还企图在本地发动攻击。

尚穆根说，政府努力通过法律、框架和平台，果断打击网络上的激进内容。可是，要帮助年轻人识别网上信息以及对宗教有更好的认识，以免他们受虚假宣传影响，还须各方的努力，并且必须能在网络平台上触及年轻人。

他举例说，宗教改造小组（Religious Rehabilitation Group）今年6月创立TikTok账号，至今已推出约20个视频。

尚穆根透露，2002年至今，有95名新加坡人因涉及恐怖主义活动，在内部安全法令下被拘留。其中近九成，即82人，在改造方面取得了良好进展，得以重新融入社会。

“在我看来，这挽救了至少82条生命……他们可以继续生活，成为好父母、好子女，重新融入社会，这些都是义工辛苦努力的成果。”

内政部设宴慰劳社区义工就是为了答谢宗教改造小组和跨机构援助小组（Inter-Agency Aftercare Group）等组织的义工，为国家对抗恐怖主义作出贡献。共有170名来自各组织的义工，以及回教理事会和回教堂代表等受邀参加。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授也出席了午宴。

宗教改造小组由一群宗教教师与回教学者于2003年组成，主要任务是与政府合作，辅导被拘留的极端主义组织回教祈祷团的成员及其他自我激进化分子，纠正他们的偏激思想，并协助他们重返社会。

宗教改造小组联合主席莫哈默阿里说：“我们用真诚的心，为国家安全尽一分力。我们始终相信这份努力是有意义的。”（海峡时报）

宗教改造小组联合主席莫哈默阿里（Ustaz Mohamed Ali）接受《联合早报》采访时说，激进化关乎国家安全，高效对抗极端主义须要各方合作。此外，网络激进化日益严重，要触及年轻人就必须到他们习惯使用的平台去，如TikTok。

他说：“我们用真诚的心，为国家安全尽一分力。我们始终相信这份努力是有意义的。”

根据内部安全局的2023年新加坡恐怖主义威胁评估报告，约52%受访者相信新加坡是恐怖袭击的目标，但只有37%会在发现亲友出现自我激进化迹象时，向当局举报。

此外，约96％的受访者认为，自己在预防和应对恐怖袭击方面可扮演一定角色；约70％自认基本上会保持警惕，留意周遭的可疑行为与物品。

报告强调，公众保持警惕、做好反恐准备至关重要，这是防范恐怖主义的关键之一。公众若知道或怀疑有人思想变得激进，应立即拨打内安局反恐热线1800-2626-473举报。举报人的身份将保密。