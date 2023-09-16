资媒局去年屏蔽近4亿通疑似海外诈骗电话

为更好地预防和阻止骗子接触受害者，资讯通信媒体发展局在2022年共屏蔽约3亿9000万通来自海外的疑似诈骗电话。

诈骗案近年来不断增加，根据新加坡警察部队星期三（9月13日）公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，警方今年1月至6月共接获2万4525起诈骗和网络罪案通报，其中诈骗案比去年同期的1万3576起增加了64.5%至2万2339起，占这类罪案的91.1%。

打击诈骗跨部门委员会回复《联合早报》询问时说，委员会与不同政府机构、社区伙伴和私人领域伙伴合作，通过实施多层次战略来打击诈骗。这些措施旨在保护公众，避免他们坠入任何形式的诈骗案。

当中最重要的一个环节，就是防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道。为防止骗子接触受害者，资讯通信媒体发展局与电信公司合作，屏蔽来自海外的诈骗电话，包括改号欺诈（spoofing）的电话。

在2022年，资媒局共屏蔽约3亿9000万通来自海外的疑似诈骗电话。资媒局也实施了新加坡短信发送者身份登记系统，机构须注册自己的发送者身份（Sender ID）。自这个系统实施以来，通过未注册发送者身份发出的短信已减少了1亿1500万条。

新加坡短信发送者身份登记系统旨在通过已登记机构的发送者身份，协助公众识别冒名发送短信的行径。当局没有透露在实施新加坡短信发送者身份登记系统前，这类短信的发送条数。

根据警方数据，随着登记系统今年1月31日全面落实后，首三个月内的短信骗案有360起，比落实前三个月的1200起减少了七成左右。当局呼吁还未注册的商家尽快注册。

当局或提供公众不接收国际来电选项

资媒局自2019年起采取多项措施打击诈骗电话和短信，例如自2020年起，当局将所有国外来电都标注“+”前缀，并且利用模式识别技术来拦截自动语音电话（robocalls）。当局也从去年起，屏蔽来自海外的诈骗座机电话和手机号码。接下来，当局或将提供公众不接收国际来电的选项。

另一方面，警方数据显示，全国罪案防范理事会及政府开源科技部共同研发的防诈应用程序ScamShield，至今已被下载超过63万次，拦截了至少770万条诈骗短信和8万6000通诈骗电话。

由于诈骗近年来都转向第三方平台如WhatsApp，全国罪案防范理事会、政府开源科技部和警方今年7月已在WhatsApp试行机器人“ScamShield Bot”，目前正在收集受邀试行用户的反馈。

受邀试行用户可通过“ScamShield Bot”检查接获的短信是不是欺诈短信，降低上当受骗的风险。用户只须将短信内容复制或截图，然后上传到“ScamShield Bot”，一旦收过类似举报或发现同样的短信内容被警方列入黑名单，“ScamShield Bot”就会提示用户接获的可能是诈骗短信。

“ScamShield Bot”预计在今年底开放给公众使用。