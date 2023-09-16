本地最长手绘历史壁画 丹戎巴葛地铁站展出

孩子在农村玩乐、木屋的乡村场景、成为英国殖民地、经历二战再到开国总理李光耀宣布新加坡独立；民众到丹戎巴葛地铁站售票厅，就能看到栩栩如生的长壁画，回顾新加坡历史。

地铁乘客如今可以在丹戎巴葛地铁站，欣赏新加坡最长的手绘历史壁画。这幅由本地69岁艺术家黄品胜创作的艺术作品名为 “画布上的新加坡”，长67米、高1.7米，几乎围着地铁站售票厅一圈。

手绘历史壁画描绘了新加坡历史上的重要事件、发生日期、地点与涉及的人物。（吴先邦摄）

艺术作品描绘了新加坡历史上的重要事件、发生日期、地点与涉及的人物，包括从落后的农村时代、英国统治下的殖民地时代、第二次世界大战，走向独立的历程，以及迅速发展成为第一世界国家，直至今日。

黄品胜是新加坡（国际）文化艺术联合会的会员，也是丹戎巴葛民众俱乐部的成员。他决心为社区贡献，花了22个月的时间手工完成了 “画布上的新加坡”壁画。

他受访时说，壁画中描绘的每个时代都承载着不同的故事，含有每个时代独有的欢乐与奋斗精神，这一点一滴都共同讲述了新加坡的历史。

谈到绘画的创作灵感，黄品胜直言都是来自个人的生活经历。他希望通过这幅画唤起老一辈人对早期生活的美好回忆与怀旧感，同时激发年轻新加坡人的好奇心，让他们在上下班途中更了解历史。

艺术家黄品胜（左）向活动主宾总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（身穿绿衣）讲解壁画的创作概念。（吴先邦摄）

SMRT、丹戎巴葛民众俱乐部与丹戎巴葛—中峇鲁区基层领袖星期六（9月16日）为手绘历史壁画举行推介，活动主宾为总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮。

SMRT集团总裁鄞云斌说，这幅壁画描绘了新加坡丰富的历史和遗产，并荣幸SMRT地铁与新航等标志一起出现在这幅壁画中，成为新加坡故事不可分割的一部分。

SMRT说，“画布上的新加坡”是一件美丽、重要和有意义的艺术作品，希望它能成为乘客讨论的话题，提升通勤体验。

壁画将在丹戎巴葛地铁站展出至少一年，作为SMRT“社区地铁站”（Communities in Stations）计划的一部分。这项计划旨在加强社区亲和力，与居民共同将地铁站打造成富有不同社区特色的空间。