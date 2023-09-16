植树纪念李光耀百岁冥诞 绿化运动代代相传

建国总理李光耀于1963年在花拉圈种下一棵黄牛木时，也为新加坡的绿化运动种下了一棵幼苗。

60年过去了，我国这座花园城市已经枝繁叶茂，但绿化工程从未停息。150人星期六（9月16日）一早到白沙公园一同种下50棵树，在为花园城市增添绿意的同时，也在李光耀百岁冥诞之际，把我国这位“首席园丁”的精神传承下去。

带着妻子和两个孩子一同植树的林文生（38岁，终端用户架构师），希望借此活动教导孩子们绿化为何重要，也让下一代认识李光耀。

“孩子们也可以更了解为什么新加坡需要种那么多树、绿化环境为什么重要等，这是很有意义的。”

这项活动由职总俱乐部（NTUC Club）为纪念李光耀百岁冥诞而举办，也恰逢全国绿化运动启动60周年。活动也响应了国家公园局推出的“百万树木运动”，目标是到2030年种下多100万棵树。

身为工会领袖的林文生，曾与工会团队一起跟李光耀见面并用餐。虽然没有机会与李光耀一对一面谈，但林文生印象中的李光耀是和蔼可亲的。

他还记得，李光耀会与大家分享故事，例如做出某些重大决定背后的目的等，也会激励年轻的工会领袖不要放弃为工会服务。

职总副秘书长、国防部高级政务部长王志豪出席星期六的活动时，带头种下了一颗黄牛木（Pink Mempat）。

王志豪致辞时说，希望参与者在植树时，记得我国植树运动的出发点是为了让新加坡更加宜居，以及发起这项运动的李光耀为建设国家的毕生努力。

他说：“经济确实重要，因为如果没有经济，我们就没有资源去完成其他事情。但有了经济，也同时希望有一个安全、干净、繁荣的家园。”

“这是具前瞻性（的想法），因为李光耀与那一代的领导人那么多年前就已经知道，一个国家怎么样、世界怎么样，都与环境有关。大家现在都能看到气候变化所带来的影响。”

退休讲师梁振中（73岁）与同龄妻子王莉莉一早带着11岁的外孙女沈玉玲参加植树活动。星期六也正好是梁振中与太太结婚45周年。

梁振中说，李光耀的远见卓识令他十分敬佩。“我们就是从中受益最大的一代人，新加坡真的从泥滩变成现代化的大都会，我们的生活都比我的父母好。”