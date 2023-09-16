1月至今至少6600人坠求职骗局 损失逾9680万元

不法之徒诱骗受害者完成调查或问卷以得到佣金，接着再提供假工作机会骗钱。从今年1月至今，已经有至少6600人坠入求职骗局，损失至少9680万元。

新加坡警察部队星期三（9月13日）公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，当中求职诈骗位居所有骗案榜首，共接到5737起通报，涉及款项达7940万元。

警方发言人回复《联合早报》询问时说，受害者在求职诈骗案中平均损失1万3851元。

鉴于这类犯罪日益猖獗，警方星期六（16日）再次发出警告，提醒公众注意这类求职诈骗案。当局透露，从今年1月至今，已经有至少6600人坠入求职骗局，损失至少9680万元。这意味着从7月至今短短不到三个月，损失的款项又增加了至少1740万元。

借完成调查获取佣金诱骗受害者

在这类型的诈骗中，受害者通常会被诱骗完成一项调查，以为会获得工作机会。受害者会收到未经请求的WhatsApp或Telegram短信，要求他们参与调查或点赞社交媒体贴文，以换取小额佣金。

在受害者相信他们可以赚取佣金后，骗子会提供另一个WhatsApp或Telegram联系人，让受害者加入另一个群组，执行“提升”加密货币价值或“审查”在线商家等任务。

为了完成这些任务，受害者必须在诈骗网站上创建户头，并向骗子提供的银行户头转账。在某些情况下，骗子会以各种理由指示受害人预付大笔款项。

警方没有列出骗子具体使用什么借口，但一般相信，骗子可能谎称受害者要先付款，才能取回本金加回扣等。当受害者照做后，骗子一般上就会失去联络，受害者发现无法取出或取回款项时，才发现自己上当。

警方提醒公众，应通过“ACT”三步骤来保护自己，避免成为诈骗案的受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），受骗后要尽快通知当局，以防更多人受害。

公众也可上网或拨打警方热线1800-255-0000求助或提供相关信息，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。