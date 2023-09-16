梅汝南堂带出梅氏族人早期历史

现今隐藏在芽笼12巷一角的梅汝南堂是本地梅氏族人的宗祠。这个历史悠久的宗亲组织，背后是梅姓先贤一段段在新加坡开埠时期叱咤风云的历史。

“梅”这一姓氏最常让人想起一代京剧宗师梅兰芳或流行歌手梅艳芳。鲜为人知的是，梅氏族人在本地有个注册至今122年的宗亲组织梅汝南堂，而来自中国广东台山端芬的梅姓先贤，曾在新加坡开埠时期叱咤风云，在华人社会扮演过举足轻重的角色。

其实梅汝南堂的历史不止122年。翻阅这个宗姓组织的旧文档，发现其历史比注册时间至少早了20年。这个组织最早名为梅氏书室，后才改为梅汝南堂。汝南是梅氏堂号，但周姓也以汝南为堂号，为方便识别，便在堂号前加了“梅”字。

梅汝南堂最早位于南京街，1957年迁到芽笼12巷，目前设有宗祠，平日甚少活动。根据宗乡总会2010年会员通讯录，梅汝南堂当时还有约500名会员，目前只剩400余人。会员人数逐年递减，原因是老会员逐渐离开人世，却又招不到新会员填补空缺。

司理梅国辉（72岁）说，很多会员已经失联，甚至不清楚是否还在世。梅汝南堂目前一年只办春秋两次祭祀活动，每次出席的人数只有20多人，包括现有理事。

记者到访当天，一组产业经纪正向几名理事讲解出售现有产业、另觅新会所的献议。现任总理梅树基（77岁）告诉《联合早报》，这是第二次有发展商想收购会所地皮作为新发展用途，但理事们得衡量收购价是否具吸引力，也要看能否买到合适新会所，才会考虑相关献议。

梅树基说，如果收购价和购置买新会所的差价不大，即使有办法说服会员，也只是白忙一场。梅汝南堂的宗祠目前供奉着113个祖先灵位。

据本报了解，梅汝南堂只用地面层为会所，二楼和三楼出租赚取收入，应付各种基本开销，例如支付水电费和产业税等。梅树基说，遇到有活动，理事们还是得靠乐捐来应付额外开销。

梅氏族人曾叱咤风云

如今梅汝南堂虽寂寥冷清，但回溯到百多两百年前，梅氏族人曾经叱咤风云。以广惠肇碧山亭来说，最早于清朝同治五年（1866年）号召广惠肇族邑购置坟地的是梅南瑞。他当时联同24人发起购置碧山坟地，以安葬那些到本地谋生时，因“时运不济，命途多舛，在异地溘然长逝”的同乡。当时响应号召的捐款者达796人。

根据碧山亭立于光绪十六年（1890年）的石碑《劝捐碧山亭小引》记载，碧山亭首位大总理也姓梅，叫梅湛轩（亦名梅三、梅亚三）。碑文说梅湛轩（1829-1913）当时负责“督办碧山亭建庙开马车路”事宜。梅湛轩是遂和号的东主之一，在柔佛拥有椒蜜园丘。他在1890年与陈恭锡、陈若锦、佘连城等人受委为第一届华人参事局委员。

梅湛轩的儿子梅泉宝（又作梅春浦）是明珍庐（晚晴园前身）的建造者，担任过梅氏书室总理。梅家在1908年接管《南洋总汇新报》后经营起报业，梅湛轩的多名儿子出任报社要职。梅泉宝所建的晚晴园后来被孙中山的追随者张永福买下，还见证了同盟会的成立，但是梅家所经营的《南洋总汇新报》，却在1908年与张永福等人所创立的《中兴日报》因不同的政治理念打起笔战。

梅国辉说，本地的梅氏族人绝大多数来自广东台山端芬。梅汝南堂设立至今不曾出版特刊或整理其历史，也几乎不曾办过大庆，唯一例外是1991年的90周年大庆。但幸好旧注册例簿和各种旧文件尚在。本地文史研究者吕世聪和洪毅瀚多年前为了撰写《偷桃之报—万山福德祠历史溯源》，曾到梅汝南堂翻查旧文献，略梳理了梅汝南堂的历史。

根据他们的研究，早在1880年便有梅渐耀、百福、南乐、连振、炳炎等人发起组织梅汝南堂，作为梅氏族人相互扶持的社团，但这个组织到了1900年10月22日才向华民护卫司注册。

当过中华总商会理事的商人梅南乐，曾在1905年万山福德祠重修与扩建时，以低于市价把一块地皮转卖给该寺庙。梅百福和梅连振是银行家，与广益银行有关。梅百福当过梅氏书室总理，曾在中华总商会、广惠肇方便留医院和宁阳会馆担任要职。