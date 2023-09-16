首次以抽签方式出售 宗教场所用地售价低至少四成

首两个以抽签方式出售的宗教场所用地，售价比之前采用投标模式出售的宗教场所用地，低了至少40％。

建屋发展局星期四（9月14日）首次以抽签方式，发售两块分别在盛港和三巴旺一带的宗教场所用地，两块地都是30年契约。

国家发展部受询时说，这两个宗教场所用地，一是位于惹兰加由（Jalan Kayu）的教堂用地，另一是位于甘巴士弯（Gambas Crescent）的华人庙宇用地。

这是首两个在宗教场所土地分配和定价框架修订后出售的地段。为避免地价持续上涨，政府在今年5月底宣布，不再以投标模式出售宗教场所用地，而是交由首席估价师定价，并以抽签方式把用地卖给宗教组织。

宗教组织须先通过遴选，确定它们符合资格，如对相关土地存在实际需求、对社区作出积极贡献、有足够的本地资金等，才能进入抽签环节。每个宗教组织将获一个抽签机会，那些在过去五年未能成功购得地皮的组织将获额外抽签机会。宗教团体在续租时，无须抽签。

根据新框架，用地的价格根据其位置、用地契约和与用地相关的其他特定特征而异。

惹兰加由的教堂用地价格容积率为每平方米936元，相较之下，在2011年至2020年标得的四个教堂用地，平均标价约为容积率每平方米2963元。

至于甘巴士弯的华人庙宇用地，价格容积率为每平方米990元，也低于2011年至2020年标得的五个华人庙宇，平均标价为容积率每平方米1752元。

建屋发展局网站上的资料显示，惹兰加由的教堂用地面积为2983平方米，最小总建筑面积必须为4296平方米，最大不得超过4773平方米。教堂用地距离芬薇轻轨站约500米。

三巴旺的华人庙宇将建在一块1987.9平方米的土地上，最小总建筑面积必须为2863平方米，最大不得超过3181平方米。这块用地距离三巴旺地铁站约800米。由于华人庙宇用地靠近三巴旺空军基地，因此庙宇的设计必须确保使用者无法从庙宇的场地内看到空军基地的活动。

另外，这两块教堂和庙宇用地都有五层楼的高度限制，并根据与出售相关的文件要求提供电动汽车充电基础设施。宗教场所内若要建骨灰堂，须符合当局的准则，并获得有关部门的批准。

新加坡佛教总会会长释广品法师接受《联合早报》采访时说，很高兴见到在新的抽签制度下，用地价格较之前降低了四成，这将让更多宗教组织有机会以抽签方式分配到理想土地。他说：“毕竟许多宗教组织筹集善款很不容易，如此一来，所省下的款项可以更好地用在其他方面。”

新加坡卫理公会资讯理事会主席吴仕正受访时说，宗教用地划定的土地价格下降，是一个积极的发展。宗教组织在申购用地方面所节省下来的资金可以用来为社区提供服务。他也感谢当局一直具备远见，同时也了解信徒的需求。

有意参与抽签购地的申请者可在今年11月14日上午9时至中午12时之间提交申请。申请者须提交15万元押金，押金将用来抵消成功申请者的土地价格；未申请到的，押金将全数退回。申请者名单将在同一天下午5时后公布。预计抽签将于2024年2月初举行。

计划在今年推出的其余四个用地的时间表将在接近启动日期时公布。国家发展局指出，政府正在检讨宗教场所中心的框架，详情日后公布。